رياضة | هل يكتفي تشيلسي بصفقة حكيم زياش في الصيف؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يكتفي تشيلسي بصفقة حكيم زياش في الصيف؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت العديد من التقارير الصحفية التي تؤكد توصل نادي تشيلسي الإنجليزي إلى اتفاق مع المغربي حكيم زياش نجم نادي أياكس أمستردام الهولندي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن نادي تشيلسي سيضم زياش إلى الفريق في الصيف القادم مقابل حوالي 40 مليون يورو.

تشيلسي يستهدف ضم صفقة أخرى من أياكس

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" أن صفقة انتقال زياش إلى تشيلسي ما هي إلا بداية لإنفاق البلوز في سوق الانتقالات الصيفية القادمة ولن يقف النادي عند هذا اللاعب فقط.

وكشفت الشبكة أن نادي تشيلسي لازال يرغب في التعاقد مع الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى نادي أياكس أمستردام في نهاية الموسم الجاري لتعويض الرحيل المحتمل للإسباني كيبا حارس مرمى الفريق.

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تشيلسي ينافس لخطف سانشو

كما أشارت الشبكة إلى أن نادي تشيلسي لازال لديه رغبة كبيرة في التعاقد مع الإنجليزي جادون سانشو نجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني لضمه في الصيف القادم.

وذكرت الشبكة أن هناك منافسة قوية تنتظر تشيلسي لضم سانشو حيث ترغب العديد من الأندية في ضمه أبرزها نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ترتيب نادي تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ويتواجد نادي تشيلسي في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 41 نقطة من أصل 25 مباراة خاضها البلوز حتى الآن في بطولة الدوري.