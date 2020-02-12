رياضة | فرمان نهائي يحدد موقف شيكابالا من المشاركة أمام الترجي في السوبر الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرمان نهائي يحدد موقف شيكابالا من المشاركة أمام الترجي في السوبر الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرفض الجهاز الفني للفريق الأول بنادي الزمالك المجازفة والدفع بمحمود عبد الرزاق “شيكابالا” لاعب الفريق في قبل إجراء فحص طبي عليه لمعرفة قدرته على المشاركةمن عدمها في مباراة كأس السوبر الأفريقي أمام الترجي الرياضي التونسي.

وتعرض شيكابالا لكدمة في الركبة، وقرر الجهاز الطبي للقلعة البيضاء إجراء فحص طبي غداً الخميس لمعرفة مصير جناح الزمالك من اللقاء.

وتتيح لوائح الاتحاد الإفريقي للزمالك تبديل شيكابالا في حالة إصابته بلاعب أخر، ومن المرجح أن يدخل مصطفي فتحي قائمة الفريق بدلاً من شيكا.

ويواجه الزمالك نظيره الترجي في كأس السوبر الأفريقي يوم الجمعة القادمة بدولة قطر.