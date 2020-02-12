رياضة | تفاصيل عرض باشاكشهير التركي لخطف حاوي الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل عرض باشاكشهير التركي لخطف حاوي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي باشاكشهير التركي في مفاوضات جادة مع وليد سليمان صانع ألعاب فريق الأهلي للتعاقد معه في الموسم المقبل بشكل رسمي.

وينتهي عقد وليد سليمان مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحاري ولم يتوصل لاتفاق بتجديد عقده مع الفريق الأحمر حتى هذه اللحظة.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن النادي التركي عرض على وليد سليمان حاوي القلعة الحمراء الحصول على مبلغ مليون دولار مقابل التعاقد معه لمدة موسم واحد عقب انتهاء عقده مع النادي الأهلي في صفقة انتقال حر ، في حال عدم تجديد عقده مع النادي في الفترة القادمة.

وينتهي عقد وليد سليمان مع الأهلي، بنهاية الموسم الحالي، ولم يتم فتح ملف مفاوضات التجديد معه حتى هذه اللحظة، بالرغم من مطالباته في حسم موقفه بشكل نهائي خلال الساعات المقبلة.