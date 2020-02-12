رياضة | أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 12 فبراير 2020: حسم مصير شيكابالا من مواجهة الترجي.. الشعباني يتحدي الأبيض بتصريحات نارية.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 12 فبراير 2020: حسم مصير شيكابالا من مواجهة الترجي.. الشعباني يتحدي الأبيض بتصريحات نارية.. موعد مباراة الزمالك المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي الزمالك اليوم الأربعاء 12 فبراير العديد من الأخبار والأنباء الهامة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها غياب شيكابالا عن السوبر الإفريقي وسر جلسات ساسي مع لاعبي الفريق وتصريحات نارية من مدرب الترجي وغيرها من الأخبار الهامة.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

سر جلسات فرجاني ساسي مع لاعبي الزمالك

لعب التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك دورا كبيرا في الساعات الماضية مع زملائه لتجهيزهم والشد من آزرهم قبل مباراة الترجي التونسي الجمعة المقبل في السوبر الافريقي.

ونقل فرجاني خبراته للاعبي الزمالك وكيفية التعامل مع تلك المواجهة بشكل سليم من أجل تحقيق الانتصار وتعريفهم بمفاتيح لعب الترجي وكل كبيرة وصغيرة عن الفريق التونسي.

شيكابالا يغيب عن الزمالك في موقعة السوبر

يغيب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك عن مباراة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل على لقب السوبر الإفريقي باستاد الغراقة القطري.

وأصيب شيكابالا في تدريب الزمالك بكدمة قوية تسببت في غيابه عن المباراة لحاجته إلي برنامج تأهيلي لمدة تصل إلي 4 أيام.

أخر أخبار الزمالك اليوم

أبو ريدة يدعم بعثة الزمالك قبل موقعة السوبر الإفريقي

تواصل هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للكاف مع بعثة الزمالك المتواجدة في قطر قبل مباراة الترجي التونسي في السوبر الافريقي.

وطلب أبو ريدة من مسئولي بعثة الزمالك بسرعة العودة إليه حال وجود أي عقبة قبل لقاء السوبر بعد الاتصالات التي تمت مع الاتحاد القطري لكرة القدم لتأمين بعثة الفريق.

تصريحات نارية من مدرب الترجي قبل مواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي

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اعترف معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي التونسي بصعوبة مواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل على لقب السوبر الإفريقي.

وقال الشعباني لصحيفة "الشروق" التونسية: "الزمالك مُنافس صَعب، لكنّنا لن نَتنازل عن اللّقب ونحن قادرون على قهر الزمالك في قطر.. لاعبو الترجي في جاهزية كبيرة لخوض اللقاء، وسنكون عند الموعد وسنعود إلى تونس باللقب".

أخبار نادي الزمالك اليوم

الكشف عن موقف رمضان صبحي من مواجهة الزمالك

بات من المحتمل غياب رمضان صبحى لاعب النادى الأهلى، عن مواجهة الزمالك فى بطولة السوبر يوم 20 فبراير الجار لعدم جاهزيته من الناحية الطبية.

الزمالك يخشى رباعي الترجي

حذر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك لاعبيه من قوة نجوم الترجي التونسي في المباراة التي تقام بينهما يوم الجمعة المقبل بقطر على لقب السوبر الإفريقي.

وطالب كارتيرون لاعبيه بالحذر من رباعي الترجي التونسي وخطورتهم وهم حمدو الهوني وفوسيني كوليبالي إبراهيم واتارا وطه الخنيسي مشيرًا إلى أنهم القوة الضاربة لبطل إفريقيا.

شيكابالا يضع كارتيرون في حيله

يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، إقحام واحد من الثنائي مصطفى فتحي أوالكونغولي كاسونجو، لضم أحدهما لقائمة الفريق، التي ستخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي، الجمعة المقبل، لتعويض غياب محمود عبد الرازق شيكابالا.

وسيحسم الجهاز الفني للفريق الأبيض بديل شيكابالا، اليوم الأربعاء، على أن يتم إخطار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالقائمة النهائية غدًا، قبل 24 ساعة من المباراة.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الترجي التونسي يوم الجمعة القادمة 15 فبراير ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر الإفريقي والتي ستقام في دولة قطر.