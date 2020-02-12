رياضة | بالأرقام.. كشف حساب كارتيرون مع الزمالك قبل مواجهة السوبر ضد الترجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. كشف حساب كارتيرون مع الزمالك قبل مواجهة السوبر ضد الترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي الزمالك حامل لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية 2019، لمواجهة شقيقه الترجي التونسي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا 2019، في مباراة كأس السوبر الأفريقي، والمقرر إقامتها في الدوحة يوم الجمعة المقبل الموافق 14 فبراير.

ويستعد المدير الفني الفرنسي للقلعة البيضاء باتريس كارتيرون، لملامسة أولى ألقابه منذ توليه مهمة الزمالك، حال نجاحه في تخطي عقبة الترجي.

كشف حساب كارتيرون

تولى كارتيرون مهمة قيادة الزمالك في مطلع ديسمبر الماضي، خلفاً للصربي ميتشو، بعد خسارة الزمالك ضد مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة في إفتتاحية دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وإستطاع مدرب الأهلي السابق، بلوغ دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا حيث يواجه الترجي التونسي أيضاً.

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كما قاد الفريق لدور الـ 16 من بطولة كأس مصر، وإحتلال المركز الثالث في الدوري المصري برصيد 31 نقطة من 15 مباراة، بفارق نقطة واحدة عن المقاولون العرب الذي لعب مبارتين أكثر، وبفارق 11 نقطة عن الأهلي المتصدر، والذي يمتلك مباراة أقل من الزمالك.

وأشرف كارتيرون على تدريب الزمالك خلال 16 مباراة في بطولات الدوري والكأس ودوري أبطال أفريقيا، فاز في 9 مباريات بنسبة فوز 56.25% وخسر مباراة وحيدة، وتعادل في ستة مباريات، حيث سجل الزمالك 24 هدفاً وتلقت شباكه 9 أهداف.

وعلى صعيد بطولة الدوري المصري الممتاز، خاض كارتيرون 10 مباريات، فاز في ستة مباريات، وتعادل في ثلاثة لقاءات، وخسر مباراة وحيدة كانت أمام طلائع الجيش، سجل معه الفريق 16 هدفاً، وسكنت شباكه 7 أهداف.

وفي دوري الأبطال، خاض كارتيرون خمس مباريات، فاز في مبارتين، وتعادل في ثلاثة مباريات دون التعرض لهزيمة، سجل خمسة أهداف، وسكنت شباكه هدف وحيد.

وخاض مباراة واحدة في دور الـ 32 لكأس مصر أمام الشرقية، وفاز بها الزمالك بثلاثية مقابل هدف وحيد.