رياضة | 5 لاعبين يرجحون كفة الزمالك ضد الترجي في السوبر الإفريقي

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يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الترجي الرياضي التونسي مساء الجمعة المقبل، في نهائي بطولة كأس السوبر الإفريقي والمقام في دولة قطر.

موعد مباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الإفريقي

وستلعب مباراة نادي الزمالك ضد نظيره الترجي يوم الجمعة القادمة 14 فبراير في نهائي كأس السوبر الإفريقي في قطر.

مصالحة الجماهير البيضاء

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى قطر أمس الثلاثاء 11 فبراير وسط استقبال أسطوري من جماهير النادي في مطار قطر.

وتنتظر جميع جماهير الزمالك المصالحة من لاعبي الفريق والفوز على نادي الترجي وحصد أول بطولة في هذا الموسم بعد سلسلة من النتائج السيئة وضياع حلم الدوري في الفترة الأخيرة.

5 لاعبون يعلق عليهم الزمالك أمل الفوز على الترجي وحصد السوبر

وبالطبع يعتمد نادي الزمالك على قدرة التشكيل الأساسي الذي سيبدأ موقعة الترجي التونسي يوم الجمعة القادمة وتركيزهم على حصد بطولة السوبر ولكن هناك خمسة لاعبين إذا ظهروا بالمستوى المطلوب منهم فمن المتوقع أن يجعلوا مهمة الفارس الأبيض أسهل في حصد اللقب من داخل قطر.

ويرصد لكم موقع "الخليج 365" أبرز 5 لاعبين يرجحون كفة الزمالك في مواجهة الترجي يوم الجمعة القادمة كالآتي:

1- محمد أبو جبل

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حارس مرمى نادي الزمالك المتوقع أن يبدأ أساسي في هذه المباراة وتعلق عليه جماهير الفارس الأبيض آمال كبيرة أن يكون في مستواه المميز الذي يقدمه منذ فترة طويلة والذي سيرجح كفة الفريق بشكل كبير.

2- محمود علاء

مدافع الزمالك الذي حجز مكان في التشكيل الأساسي منذ فترة طويلة ومن المتوقع أن يبدأ المباراة وينتظر الجميع أن يكون في حالته البدنية والذهنية في مباراة الجمعة والتي ستساعد الفريق بشكل كبير سواء في الدفاع أو حتى في تسجيل الأهداف كعادته.

3- فرجاني ساسي

لاعب وسط الفريق والذي يكون ثنائية رائعة مع طارق حامد ولكن تنتظر الجماهير عودته لمستواه من جديد ليؤثر مع الفريق في موقعة الترجي نظرا لبعده عن مستواه بشكل كبير وملحوظ في الفترة الأخيرة.

4- أشرف بن شرقي

جناح الزمالك المتألق بشكل ملحوظ منذ فترة وإذا ظل على مستواه الذي يقدمه في مباراة الجمعة فبالطبع سيكون ورقة رابحه للنادي الأبيض أمام الترجي.

5- مصطفى محمد

مهاجم الفارس الأبيض والذي ابتعد عن التهديف في أخر مباريات الفريق ولكنه يظل دائما ورقة رابحه للزمالك وعنصر هجومي مؤثر ولكن يجب أن يظهر بمستواه الطبيعي في مباراة الأحد ويحاول خطف هدف الفوز للقلعة البيضاء والعودة بالبطولة إلى ميت عقبة.

وسننتظر جميعا حتى نرى هل بالفعل سيقدر هؤلاء الخمسة مع باقي تشكيل الزمالك الأساسي يوم الجمعة القادمة ضد الترجي من صناعة الفارق وخطف الفوز للفريق والعودة بالبطولة لمصالحة الجماهير أم سيكون للترجي رأي أخر ويتمكن من إيقاف خطورتهم.