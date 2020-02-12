رياضة | طارق دياب يتواجد بمعسكر الترجي قبل مواجهة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق دياب يتواجد بمعسكر الترجي قبل مواجهة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص طارق دياب نجم الترجي السابق، على زيارة مقر بعثة فريق باب سويقة في الدوحة، اليوم الأربعاء، لتشجيع اللاعبين، قبل مباراة الزمالك يوم الجمعة المقبل، في السوبر الإفريقي.

واجتمع طارق دياب مع رئيس نادي الترجي حمدي المدب، الذي حرص على الذهاب، مع البعثة إلى قطر، لتحفيز اللاعبين، من أجل تحقيق إنجاز تنتظره جماهير الترجي منذ 1995.

وخسر الترجي لقب السوبر الإفريقي في 3 مناسبات أخرى سنوات 1999 و2012 و2019.

يشار إلى أن الترجي يدخل لقاء السوبر بصفته حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، فيما حصد الزمالك لقب الكونفدرالية.