رياضة | أهم أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 12 / 2 / 2020: حسم مصير رمضان صبحي من المشاركة أمام الزمالك.. بشرى سارة للجماهير الحمراء.. حقيقة تأجيل قمة الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 12 / 2 / 2020: حسم مصير رمضان صبحي من المشاركة أمام الزمالك.. بشرى سارة للجماهير الحمراء.. حقيقة تأجيل قمة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد النادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق 12 فبراير لعام 2020، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 12 / 2 / 2020:-

أهم أخبار النادي الأهلي اليوم

بشري

تلقى وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضًا من جانب أحد الأندية التركية، للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأرسل نادي بلدية إسطنبول التركي، فاكسًا رسميًا من أجل التعاقد مع اللاعب مقابل عرض مادي ضخم، قبل إنهاء مسيرته في الملاعب، خاصةً أن اللاعب لم يجدد تعاقده حتى الآن مع المارد الأحمر.

وينوي سليمان، قبول العرض المُقدم له في حال عدم اتخاذ إدارة المارد الأحمر، خطوة التجديد معه، في ظل رفضه إرتداء أي قميص نادي محلي بعد مسيرته مع القلعة الحمراء.

وينتهي عقد وليد سليمان مع الأهلي، بنهاية الموسم الحالي، ولم يتم فتح ملف مفاوضات التجديد معه حتى هذه اللحظة، بالرغم من مطالباته في حسم موقفه بشكل نهائي خلال الساعات المقبلة.

ويُعد سليمان، أحد أهم الأعمدة التي يستثمرها السويسري رينيه فايلر المدير الفني، في مبارياته منذ توليه المسئولية الفنية.

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير

كشف خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تطورات البرنامج التأهيلي الذي يؤديه حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأحمر للتعافي من الإصابة بقطع في غضروف الركبة.

وكان فتحي قد تعرض للإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال إحدى تدريبات منتخب مصر وأجى عملية جراحية في ألمانيا حيث من المنتظر عودته للتدريبات في نهاية شهر مايو المقبل.

وقال طبيب الأهلي إن اللاعب الفريق يسير بالشكل الذي حدده الطبيب الألماني هيرمان ماير، الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة.

وأوضح الطبيب أن هناك برنامجا محددا يسير عليه اللاعب منذ خضوعه للجراحة، حيث توجه إلى ألمانيا في زيارة قصيرة خلال الفترة الماضية خضع خلالها لفحوصات طبية للتعرف على مدى التحسن في حالته قبل تنفيذ المرحلة الجديدة في برنامج العلاج الطبيعي.

وأشار إلى أن فتحي سيتوجه من جديد إلى ألمانيا خلال أسبوعين لاستكمال برنامجه العلاجي، والبدء في مرحلة التأهيل، وذلك وفقا للبرنامج المتبع مع الخبير الألماني ماير.

نشرة أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء

فشل احتراف صالح جمعة في الدوري الفلندي

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فشل احتراف صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الدوري الفلندي في الأيام الماضية عقب خروجه من حسابات النادي الأحمر.

وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي عدم حاجته إلى خدمات صالح جمعة الفنية في المرحلة المقبلة ، فضلاً عن رفض الصلح مع اللاعب بعد تدخل وسطاء من مجلس الإدارة ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح من أجل الصلح بين فايلر وصالح جمعة في الأيام الماضية.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن صالح جمعة صانع ألعاب فريق الأهلي تلقى عرضاً من الدوري الفلندي من أجل الرحيل عن القلعة الحمراء في فبراير الجاري على سبيل الإعارة.

ورفض صالح جمعة العرض الفلندي للحصول على خدماته الفنية من النادي الأهلي على سبيل الإعارة نظراً لضعف المقابل المادي حيث وصلت قيمة الإعارة 10 الأف دولار راتب شهري لمدة موسم أي مايعادل 120 ألف دولار في الموسم الواحد وهو أقل من راتب السنوي في الأهلي والذي يصل إلى 5 ملايين جنيه حتى لو لم يشارك مع القلعة الحمراء في المباريات بشكل رسمي.

أول رد رسمي من الجبلاية على تأجيل قمة الأهلي والزمالك

رد مسؤولو اتحاد الكرة على حقيقة الأنباء التي ترددت عن تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في بطولة الدوري الممتاز.

ويتقابل الأهلي والزمالك يوم 24 فبراير الجاري بقمة الدوري الممتاز وبعد مرور 4 أيام فقط من السوبر المصري في دولة الإمارات.

وأكد حسام الزناتي، رئيس لجنة المسابقات بالجبلاية في تصريح خاص أنه لا نية لتأجيل المباراة ، مشيراً إلى أن بقمة الدوري بين الأهلي والزمالك، في موعدها يوم 24 فبراير المقبل وأن هذا هو الموقف الأخير لمصير المباراة.

وتابع: "اتحاد الكرة لن يفتح باب أمام إمكانية تأجيل المباراة، خاصة أن إقامتها في موعدها قرارًا نهائيًا لا رجعه فيه".

وأضاف:" لجنة المسابقات لم تتحدث مع مسئولي الأهلي، لمعرفة موقفهم من تأجيل القمة، خاصة أن اللجنة لم تدرس من الأساس ملف تأجيل القمة".

تعرف على أخبار الأهلي اليوم

الأهلي يحسم أزمة شريف إكرامي

رفض نادي الأهلي فكرة رحيل شريف إكرامي حارس مرمى الفريق رغم إعلانه الرحيل نهاية الموسم الجاري على خلفية عدم تجديد عقده أو التفاوض على تجديده بجانب كثرة جلوسه على دكة البدلاء.

ويعقد مسئولو الأهلي جلسة مع شريف إكرامي عقب مباراة العودة أمام صن داونز الجنوب إفريقي يوم 6 أو 7 مارس المقبل بجنوب إفريقيا في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا من أجل حسم مسألة تجديد.

ويسعى الأهلي لتجديد عقود الثلاثي وشريف إكرامي ووليد سليمان وأحمد فتحي فيما يتحفظ رينه فايلر المدير الفني للفريق على التجديد لحسام عاشور.

حسم مصير رمضان صبحي من المشاركة ضد الزمالك