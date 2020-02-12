رياضة | تصريحات نارية من إريكسن عن الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريحات نارية من إريكسن عن الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الدنماركي كريستيان إريكسن نجم وسط نادي إنتر ميلان الجديد عن الفارق بين الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإيطالي الذي لاحظه حاليا.

انتقال إريكسن إلى إنتر ميلان

وكان إريكسن قد انضم إلى صفوف نادي إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من صفوف نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

تصريحات إريكسن عن الفارق بين الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي

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وقال كريستيان إريكسن في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: "الأجواء الجماهيرية هنا ليست كالدوري الإنجليزي، حيث أنهم لا يسمحون بذلك هناك".

وأضاف: "هنا أنت تشعر بأن الجماهير تدفعك للأمام منذ اللحظة الأولى لنزولك من الحافلة، تشعر بالشغف وتفهم ما يعنيه ذلك لهم."

مشاركات إريكسن مع نادي إنتر ميلان حتى الآن

وقد شارك كريستيان إريكسن في 3 مباريات حتى الآن مع نادي إنتر ميلان منذ انضمامه إلى النادي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف حتى الآن.

ويحتل نادي إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 54 نقطة من أصل 23 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.