رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 12 فبراير 2020: كيكي سيتين يكتشف خطة إنقاد البرسا.. التحرك لضم بديل سواريز.. ميسي سينهي مسيرته خارج كامب نو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 12 فبراير 2020: كيكي سيتين يكتشف خطة إنقاد البرسا.. التحرك لضم بديل سواريز.. ميسي سينهي مسيرته خارج كامب نو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأربعاء 12 - 2 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي توابع انتصار البارسا على فريق ريال بيتيس في الدوري الإسباني وإعلان مدة إصابة عثمان ديمبلي.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء الموافق 12 - 2 - 2020 :-

- كارليس بيريز: تركت برشلونة ورحلت إلى فريق كبير

أكد الإسباني كارليس بيريز الذي انتقل أخيراً إلى روما الإيطالي أنه لا يرى أن ما فعله يعد "خطوة نحو الخلف"، مشيراً إلى أن رحيله عن برشلونة الإسباني بمثابة "تحد"، وقال اللاعب في مؤتمر صحافي لتقديمه لاعباً جديداً في صفوف الفريق: "انتقلت لناد كبير، الانتقال إلى روما لا يبدو لي خطوة نحو الخلف، يبدو لي خطوة كبيرة، وأعني بهذا الخروج مما أنا معتاد عليه وإثبات قيمتي".

- ميسي ينهي مسيرته الكروية في الأرجنتين

وفقًا لـ موقع "جول" الايطالي نقلا عن تقارير صحافية أن النادي الأرجنتيني ​نيولز اولد بويز​ يطمح في إستعادة خدمات نجمه السابق وقائد نادي ​برشلونة​ الحالي ​ليونيل ميسي​ في المستقبل، في حال أراد الأخير إنهاء مسيرته في بلده الأرجنتين، وأوضح الموقع ان النادي الارجنتيني عرض على ميسي مشروعًا عبارة عن 15 صفحة يحاول من خلاله إقناع صاحب الـ32 عاما بإنهاء مسيرته مع الفريق الذي نشأ معه قبل الإنتقال إلى أوروبا.

- مفاجأة سارة لبرشلونة .. موسم سوايز لم ينته بعد

بحسب موقع "جول" العالمي، فإن سواريز قد يعود لبرشلونة منتصف أبريل القادم، بحلول مباريات نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، إذا وصل برشلونة لتلك المرحلة، أضف إلى ذلك آخر أربعة مراحل من الدوري الإسباني، وأجرى سواريز جراحة في ركبته اليمنى مطلع العام الجاري، وإنتشرت التكهنات حول غيابه حتى نهاية الموسم.

Advertisements

- مهاجم جديد يعرض نفسه على برشلونة

أشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة السبورت، إن لوكاس بيريز مهاجم فريق ديبورتيفو ألافيس يعرف انه ليس الخيار الاول للبارسا، ولكنه نقل إلى النادي الكاتالوني رغبته الكبيرة في اللعب بقميص البلاوجرانا، ويتواصل وكلاء اعمال بيريز كل يوم مع البارسا من اجل معرفة نواياهم، ومعرفة تقدم عملية التعاقد مع مهاجم جديد.

- برشلونة يتحرك من أجل ضم بديل سواريز

وفقًا لصحيفة "الموندو ديبورتيفو" الكتالونية ان برشلونة حدد الارجنتيني ​لاوتارو مارتينيز​ مهاجم ​انتر ميلان​ على أن يكون بديل لويس سواريز في "الكامب نو"، ووقع برشلونة في أزمة هجومية بعد أن تعرض لاعبي البلوجرانا لويس سواريز وعثمان ديمبيلي لاصابة لفترة طويلة.

- طريقة جديدة من كيكي سيتين لإنقاذ برشلونة

يتعامل كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد مع لاعبي فريقه كصديق من أجل استرجاع ثقة اللاعبين بأنفسهم والإبداع في المستطيل الأخضر، وحدد المدرب سيتين عدة أھداف إحداھا تحقیق أقصى قدر من الاتحاد في الفریق، سواء الأساسیین أو البدائل أو الشباب، ليشعر الجميع بالمشاركة مع الھدف المشترك المتمثل في حصد أكبر عدد من البطولات هذا الموسم.

- كوتينيو يصدم ليفربول

وفقًا لصحيفة "الدايلي ميل" الانجليزية ان كويتينو اختار طريق اخر في مشواره في كرة القدم، على الرغم من ان يورجن كلوب كان قد فكر باستعادته من نادي ​برشلونة​ الى ليفربول، وعبر النجم البرازيلي كوتينيو عن سعادته في اللعب مع بايرن ميونخ الألماني، كما اعرب عن امتنانه لاصدقائه القدامى الذين يقتربون من حسم لقب "البريميرليج".