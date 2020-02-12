رياضة | حصاد شامل للجولة 14 وترتيب مجموعات القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد شامل للجولة 14 وترتيب مجموعات القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت 18 مباراة خلال الأسبوع الرابع عشر 14، من دوري القسم الثاني، شهدوا ‘حراز 49 هدف منهم 22 هدف في الشوط الأول، مقابل 27 هدف في الشوط الثاني حيث شهدت المجموعة الأولى تسجيل 15 هدف ، مقابل 19 هدف في المجموعة الثانية، و المجموعة الثالثة 15 هدف.

تحقق الفوز في 14 مباراة، مقابل 4 تعادلات منهم 3 تعادلات إيجابي، وتعادل سلبي وحيد .

شهدت المباريات احتساب 7 ركلات جزاء ثم تسجيل 4 ركلات عن طريق عمرو عزت لاعب البنك الأهلي في الفيوم، ومحمود نجاح لاعب الألومنيوم في تليفونات بني سويف، وإبراهيم حسن لاعب قنا في الإعلاميين، ومحمود عبد المجيد الملك لاعب أبو قير في البلدية.

وتم أهدار 3 ضربات عن طريق أحمد ترك لاعب البترول في سوهاج، و محمد سماره لاعب المنيا في بنى سويف، ومحمود عبده لاعب تليفونات بني سويف في الألومنيوم.

أكبر فوز تحقق في مباراة الرجاء مع بيلا بستة أهداف مقابل هدف، وفاز فريق الداخلية على فريق الزرقا 2/5.

سجل لاعبان هاتريك هذا الأسبوع وهم محمود طلعت لاعب الداخلية في الزرقا، ومحمود السيد لاعب النصر في منتخب السويس، وسجل5 لاعبين هدفين وهم

على حسين لاعب الداخلية في الزرقا، إسلام سمير لاعب بتروجت في سيراميكا ، وائل فراج وعزت جمال لاعبي الرجاء في بيلا، محمد كارم لاعب تليفونات بني سويف في الألومنيوم.

المجموعة الأولى

أقيمت 6 مباريات في الأسبوع 14 للمجموعة الأولى التي تضم أندية شمال وجنوب الصعيد ، بجانب فريقى الإعلاميين والبنك الأهلي، شهدت اللقاءات 3 انتصارات و3 تعادلات إيجابية، حيث شهدت الجولة تسجيل 15 هدف منهم 7 في الشوط الأول، مقابل 8 في الشوط الثاني، وتم احتساب 6 ركلات جزاء تم تسجيل 3 منهم.

أهداف الأسبوع

حافظ فريق البنك الأهلي بقيادة عيد مرازيق على القمة بعد فوزه على فريق الفيوم بهدف عمرو عزت من ضربة جزاء، وفقد فريق الألومنيوم نقطتين في صراع القمة بعد تعادله مع فريق تليفونات بني سويف بهدفين لكل منهما تقدم الألومنيوم

بهدفين في الشوط الأول عن طريق محمود نجاح من ضربة جزاء ومحمد عبد المجيد ميدو وتعادل محمد كارم بهدفين في الشوط الثاني، وأهدار محمود عبده لاعب تليفونات ضربة جزاء.

وتعثر فريق بنى سويف بتعادله مع المنيا، بهدفين لكل منهما، تقدم بنى سويف بهدفين كريم أشرف ومحمود عبد العاطي وتعادل فريق المنيا عن طريق أحمد رضا وعمرو عثمان، وأهدر محمد سماره لاعب المنيا ضربة جزاء.

وفاز فريق ديروط على فريق طهطا بهدفين مقابل هدفسجلهما إبراهيم سعيد ومحمد عوض الله وسجل هدف طهطا محمد عبد السميع.

وتعادل فريق بترول أسيوط مع فريق سوهاج بهدف لكل منهما سجل أسامة رجب لسوهاج وتعادل محمود دياب للبترول، وأهدر أحمد ترك لاعب البترول ركله جزاء.

المجموعة الثانية

شهدت مباريات المجموعة الثانية 6 لقاءات تم تحقيق الفوز في 5 مباريات وتعادل وحيد سلبى، وتم تسجيل 19 هدف منهم 6 أهداف في الشوط الأول مقابل 13 هدف في الشوط الثاني، وشهدت الجولة أول هزيمة لفريق سيراميكا المتصدر.

أهداف الجولة

تلقى فريق سيراميكا أول هزيمة له في الدوري بعد هزيمته أمام فريق بتروجت بهدفين مقابل هدف سجل هدفين بتروجت الناشئ إسلام سمير، بينما سجل أحمد غنيم هدف سيراميكا.

حقق فريق الداخلية وصيف المجموعة بقيادة هشام زكريا فوزاً كبيراً على فريق

الزرقا بخمسة أهداف مقابل هدفين سجل أهداف الداخلية محمود طلعت هاتريك وعلى حسين هدفين بينما سجل هدفين الزرقا يوسف حسن ومحمد بدير مانجا.

وفاز فريق جمهورية شبين على فريق القناة بهدفين محمد خالد وأيمن سعد.

وفاز فريق النصر على فريق منتخب السويس بثلاثة أهداف مقابل هدف سجل

محمود السيد هاتريك لفريق النصر، بينما سجل هدف السويس محمد السيد شيكا.

وفاز فريق النجوم على فريق كوكاكولا بهدفين مقابل هدف سجل هدفين النجوم

حسين حمدي ومحمد صابر وسجل محمد علاء لالا هدف كوكاكولا، وتعادل فريق المريخ مع الترسانة بدون أهداف.

المجموعة الثالثة

شهدت المجموعة الثالثة ، إقامة 6 مباريات، شهدوا 6 انتصارات، تم تسجيل 15 هدف منهم 9 أهداف في الشوط الأول مقابل 6 أهداف في الشوط الثاني، وتم احتساب ركله جزاء وحيدة في هذه الجولة ٠

أهداف الجولة

حافظ فريق فاركو على القمه بعد فوزه على فريق المالية بهدفين نظيفين سجلها

على بهيج، وصعد فريق دمنهور للمركز الوصيف بعد فوزه على فريق الأولبميى بهدف مصطفى سماره.

وفاز فريق المنصورة على فريق غزل المحلة بهدف عصام نصا، وحقق فريق الرجاء فوزاً كبيراً على فريق بيلا بستة أهداف مقابل هدف سجل أهداف الرجاء وائل فراج وعزت جمال هدفين لكل منهما وهدف لكل من محمد حمبوزو وخالد أبو زيادة وسجل هدف بيلا مصطفى كشرى.

وفاز فريق أبو قير على فريق البلدية بهدفين محمود عبد المجيد الملك من ضربة جزاء ومحمد عبد الله وسجل هدف البلدية عمرو مصطفى.

وفاز فريق دكرنس على فريق الحمام بهدف نظيف سجله أحمد جمعة في الدقيقة الأخيرة.

ترتيب المجموعة الأولى

1- البنك الأهلي 31 نقطة

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2- الالومنيوم 29 نقطة

3- بنى سويف 28 نقطة

4- شبان قنا 26 نقطة

5- التليفونات 21 نقطة

6- الإعلاميين 18 نقطة

7- بترول أسيوط 18 نقطة

8- المنيا 16 نقطة

9- سوهاج 16 نقطة

10- الفيوم 14 نقطة

11- ديروط 8 نقاط

12- طهطا 4 نقاط

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 29 نقطة

2- الداخلية 24 نقطة

3- بتروجت 22 نقطة

4- النجوم 21 نقطة

5- منتخب السويس 20 نقطة

6- القناة 19 نقطة

7- النصر 19 نقطة

8- جمهورية شبين 17 نقطة

9- كوكاكولا 17 نقطة

10- الترسانة 14 نقطة

11- المريخ 11 نقطة

12- الزرقا 8 نقاط

ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 29 نقطة

2- دمنهور 27 نقطة

3- غزل المحلة 25 نقطة

4- دكرنس 24 نقطة

5- المنصورة 23 نقطة

6- الرجاء 22 نقطة

7- بلدية المحلة 19 نقطة

8- أبوقير للأسمدة 17 نقطة

9- الحمام 16 نقطة

10- الأوليمبى 15 نقطة

11- مالية كفرالزيات 5 نقاط