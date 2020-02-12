رياضة | الكشف عن قائمة يوفنتوس لمواجهة ميلان في كأس إيطاليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن قائمة يوفنتوس لمواجهة ميلان في كأس إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ماورسيو ساري مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم الأربعاء 12 فبراير قائمة فريقه الرسمية لمواجهة نظيره نادي ميلان في بطولة كأس إيطاليا.

موعد مباراة يوفنتوس وميلان في كأس إيطاليا

وتلعب مباراة نادي يوفنتوس ضد نظيره نادي ميلان غدا الخميس 13 فبراير ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا على ملعب سان سيرو.

غيابات قائمة يوفنتوس ضد ميلان في بطولة كأس إيطاليا

وشهدت قائمة يوفنتوس لمواجهة ميلان في بطولة كأس إيطاليا غيابات عديدة أبرزها سامي خضيرة ودجولاس كوستا بيرناردسكي وجورجي كيليني.

قائمة يوفنتوس لمواجهة ميلان

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وجاءت قائمة نادي يوفنتوس لمواجهة نظيره نادي ميلان في بطولة كأس إيطاليا كالآتي:

حراسة المرمى: تشيزني، بنسوليو، بوفون.

خط الدفاع: دي تشيليو، دي ليخت، ساندرو، دانيلو، بونوتشي، روجاني، كوكولو، ويسلي.

خط الوسط: بيانيتش، رامزي، ماتويدي، رابيو، بنتانكور.

خط الهجوم: رونالدو، ديبالا، كوادرادو، هيجواين، أوليفيري.

موعد مباراة الإياب بين يوفنتوس وميلان في كأس إيطاليا

وستلعب مباراة إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا بين نادي يوفنتوس ونظيره نادي ميلان يوم 4 مارس القادم على ملعب أليانز.