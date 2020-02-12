رياضة | عمال قنا يخوض مباراته أمام شعب قوص بالناشئين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمال قنا يخوض مباراته أمام شعب قوص بالناشئين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفني لفريق نادي العمال بقنا، بقيادة عبد اللطيف همام، المدير الفني للفريق، استبعاده لثماني لاعبين في البنيان الأساسي للفريق، بعد غيابهم عن المران الاخير للفريق، قبل مواجهة فريق نادي شعب قوص، في ختام منافسات دوري القسم الرابع بمنطقة قنا لكرة القدم.

واستقر همام على تصعيد 8 لاعبين من فريق الناشئين بالنادي مواليد2002، لخوض مباراة الفريق الهامة أمام نادي شعب قوص، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، بملعب نادي العمال.

يذكر ان فريق نادي الشعب بقوص، يحتل المركز الثاني بجدول المسابقة برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة عن مركز شباب نجع حمادي، صاحب المركز الأول، والذي يغيب عن مواجهات الجولة الأخيرة "باي"، ويسعي فريق الشعب لتحقيق الفوز لحسم المركز الأول والتأهل لترقى القسم الثالث، لاسيما وـن التعادل أو الخسارة تصعد بفريق نجع حمادي.

Advertisements

فيما يدخل فريق عمال قنا المباراة، بحثا عن تقديم مباراة تسويقية للاعبي لاسيما وأن فريق العمال هو أول فريق استثماري بمحافظة قنا، ويامل المدير الفني في تقديم مباراة تليق بأول مشروع استثماري بالمحافظة.

وياتي ترتيب المجموعة قبل الجولة الاخيرة

1_نجع حمادي 19 نقطة

2_شعب قوص 18 نقطة

3_ سكر قوص 7 نقاط

4_ دشنا 5 نقاط

5_عمال قنا 5 نقاط