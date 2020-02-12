رياضة | الفيحاء يفقد ثلاثي الفريق قبل مواجهة الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفيحاء يفقد ثلاثي الفريق قبل مواجهة الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد غياب ثلاثي فريق الفيحاء سامي الخيبري وعون السلولي ومخير الرشيدي، عن لقاء الفريق مع ضيفه الهلال غداً الخميس، في الجولة 18 لبطولة كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين) بداعي الإصابة.

وغاب الثلاثي عن تدريبات الفيحاء اليوم الأربعاء، استعداداً للمباراة، إذ استكملوا برنامجهم العلاجي في عيادة النادي برفقة الجهاز الطبي للفريق الاول.

وأنهى الفيحاء استعداداته لمواجهة الهلال، حيث يرغب الفريق في العودة لنغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولة الماضية، عقب خسارته 2-4 أمام مضيفه الحزم، رغم صعوبة المهمة التي تنتظره أمام الهلال، الساعي لتحقيق فوزه الثالث على التوالي في المسابقة.

يذكر أن الفيحاء يحتل المركز العاشر في ترتيب البطولة برصيد 21 نقطة من 17 مباراة، في حين يتربع الهلال على الصدارة برصيد 38 نقطة.