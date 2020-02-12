رياضة | أول رد رسمي من الجبلاية على تأجيل قمة الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد رسمي من الجبلاية على تأجيل قمة الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد مسؤولو اتحاد الكرة على حقيقة الأنباء التي ترددت عن تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في بطولة الدوري الممتاز.

ويتقابل الأهلي والزمالك يوم 24 فبراير الجاري بقمة الدوري الممتاز وبعد مرور 4 أيام فقط من السوبر المصري في دولة الإمارات.

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وأكد حسام الزناتي، رئيس لجنة المسابقات بالجبلاية في تصريح خاص أنه لا نية لتأجيل المباراة ، مشيراً إلى أن بقمة الدوري بين الأهلي والزمالك، في موعدها يوم 24 فبراير المقبل وأن هذا هو الموقف الأخير لمصير المباراة.

وتابع: "اتحاد الكرة لن يفتح باب أمام إمكانية تأجيل المباراة، خاصة أن إقامتها في موعدها قرارًا نهائيًا لا رجعه فيه".

وأضاف:" لجنة المسابقات لم تتحدث مع مسئولي الأهلي، لمعرفة موقفهم من تأجيل القمة، خاصة أن اللجنة لم تدرس من الأساس ملف تأجيل القمة".