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غريزمان مقابل نيمار..عرض جديد لباريس سان جيرمان

حاول برشلونة طيلة الصيف الماضي إقناع إدارة باريس سان جيرمان للتنازل عن خدمات نيمار دا سيلفا، لكن دون جدوى.

الحوار الصحفي الذي أدلى به إيريكأبيدال مدير الكرة بنادي برشلونة لكرة القدم بخصوص نيمار، أظهر بوضوح أن النادي الكاتالوني لم يقفل ملف المهاجم البرازيلي بعد ولازال مهتما بالتعاقد معه. ونشر موقع "إلموندو ديبورتيفو" الإسباني عن أبيدال قوله: "سيكون أيضا من الفخر إدراج لاعب بحجم نيمار، وأيضا لاعبين آخرين بمميزات هائلة".

هذا الأمر يعني أن برشلونة قد يعود إلى عرض سبق وأن طرحه على باريس سان جيرمان في السابق، وذلك لإبرام صفقة تبادلية. وما استجد هو ظهور الفرنسي أنطوان غريزمان كطرف ثاني للمقايضة.

موقع "سبورت" الفرنسي يذهب في تقرير جديد إلى أن "البلوغرانا" عرض بالفعل غريزمان مقابل نيمار، حتى "يجبر" باريس سان جيرمان على الأقل من خفض قيمة الصفقة للتنازل عن المهاجم البرازيلي.

يذكر أن برشلونة فشل طيلة الصيف الماضي في إيجاد توليفة تُقنع إدارة ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان بالتخلي عن نيمار، وذلك رغم الأسماء الكبيرة التي طرحت على غرار عثمان ديمبلي وإيفان راكيتيتش وجون كلير توديبو.

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فهل سيقبل جيرمان بالصفقة؟ احتمالية ذلك كبيرة لأن غريزمان مهاجم من طراز يختلف عن الأسماء المذكورة، وحتى وإن لم يقبل به كطرف مقايضة مقابل نيمار، قد يفكر باريس سان جيرمان في أمر صفقة منفصلة، خاصة وأن الدولي الفرنسي يسعى إلى مغادرة "كامب نو"، على أن يتم التفاوض على نيمار بشكل منفصل شكليا على الأقل. في الحالتين معا، يبدو مصير اللاعبين مشترك سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

خيار ثالث قد يلجأ إليه برشلونة عبر بيع غريزمان لفريق ثالث، وذلك من أجل تقوية موارده المالية لحسم صفقة نيمار. هذا الطرح عبّر عنه مؤخرا الصحفي الكاتالوني الشهير لويس ماسكارو في موقع "سبورت"، متحدثا عن "قناعة واضحة" في برشلونة بعودة نيمار اعتبارا من الصيف القادم.

يذكر أن أنطوان غريزمان يعاني من "تجاهل" الصف الهجومي الأول في برشلونة بقيادة ليونيل ميسي ولويس سواريس المصاب حاليا.

والأخير لم يخف فشله في الاندماج في القلعة الكاتالونية وتراجع مستواه عما شهدناه يوما مع فريقه السابق أتلتيكو مدريد.