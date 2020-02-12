شكرا لقرائتكم خبر عن ساديو ماني: مستعد بالتضحية بنفسي من أجل قريتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ساديو ماني أن رحلته مع كرة القدم مليئة بالدعم الذي يقدمه له أهل قريته. وفاز ماني بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عقب الفوز بدوري الأبطال والسوبر الأوروبي، وهي الإنجازات التي لم تكن لتتحقق لولا دهم أسرته وأبناء قريته له.

وقال ماني لموقع ليفربول: «لا يمكنني أن أصف مقدار الدعم الذي يقدمونه لي. هم يدفعوني للأمام. حينما تراهم تبذل قصارى جهدك من أجل إسعادهم».

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«قريتي بها العديد من اللاعبين الجيدين، لكنهم لم ينجحوا. هم يتابعوني في كل مباراة ويصلون من أجلي. أنا على استعداد للتضحية بنفسي من أجلهم ومن أجل أن يشعرون بالفخر».

وعن فوزه بجائزة الأفضل في أفريقيا، أضاف: «حلم أصبح حقيقة. منذ صغري وأنا أحلم بأن أكون الأفضل. لقد حققت حلمي، وأنا سعيد للغاية. بكل تأكيد أتطلع لتقديم أداء أفضل والفوز بالمزيد من الألقاب».

«اللعب مع فريق كبير مثل ليفربول وتحقيق البطولات معه، يزيد من فرصك في الفوز بمثل تلك الجوائز».

«يجب أن تظهر بمستوى جيد لتفوز بمثل تلك الجوائز. لا أعلم ما إذا كنت جيداً، لكنني بدون شك أبذل قصارى جهدي».