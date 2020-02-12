شكرا لقرائتكم خبر عن السيتى يفتح الباب أمام «سانى» للانتقال إلى البايرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية، أن الإسبانى بيب جوارديولا، المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى الإنجليزى لن يقف أمام لاعبه الألمانى ليروى سانى، حال أراد الأخير العودة إلى الدورى الألمانى عبر بوابة بايرن ميونيخ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقالت الصحيفة إن الدولى الألمانى كان فى طريقه إلى النادى البافارى الصيف الماضى، لكن إصابته بتمزق فى الرباط الصليبى للركبة مع بداية الموسم حالت دون ذلك. وأشارت الصحيفة إلى أن جوارديولا سيسمح لسانى بالانتقال إلى النادى البافارى الصيف المقبل، لضخ المزيد من الأموال لخزينة السيتزنز. وأفادت الصحيفة بأن جوارديولا يهدف إلى استغلال أموال بيع سانى، من أجل إنفاقها فى الميركاتو لتدارك الأزمة الدفاعية للفريق. ويرغب المدرب الإسبانى فى التعاقد مع مدافعين جُدد، بعدما فشل النادى فى تعويض رحيل البلجيكى فينسنت كومبانى الصيف الماضى.

وعانى المان سيتى أيضًا من غياب إيميريك لابورت لفترة طويلة عن الملاعب بعد تعرضه لإصابة قوية فى الركبة مطلع الموسم. ويطمح جوارديولا لمزيد من التعزيزات الدفاعية، للعودة بقوة فى الموسم القادم والمنافسة على لقب البريميرليج، الذى بات فى طريقه لليفربول خلال الأسابيع المقبلة. وينتهى عقد سانى مع السيتى بنهاية الموسم المقبل، ما قد يدفع النادى الإنجليزى لسرعة بيعه فى الصيف، بدلًا من بقائه ورحيله مجانًا فى صيف 2021. يذكر أن بايرن ميونيخ يسعى إلى تدعيم صفوفه بصفقات من العيار الثقيل خلال الميركاتو الصيفى المقبل، لاسيما بعدما فشل البرازيلى فيليب كوتينيو، فى تقديم مستوى مميز مع العملاق البافارى منذ انضمامه إلى الفريق قادمًا من برشلونة الإسبانى.