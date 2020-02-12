شكرا لقرائتكم خبر عن «فيدرر ونادال» يشهدان أكبر حضور جماهيرى فى تاريخ التنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تابع ثمانية وأربعون ألف متفرج فى كايب تاون، مواجهة استعراضية خيرية بين الأسطورتين روجيه فيدرر ورافايل نادال، فى أكبر حضور فى التاريخ لمباراة فى كرة التنس.

ويعود الرقم القياسى السابق إلى نوفمبر 2019 فى المكسيك، عندما حضر 42157 متفرجا فى أرينا مكسيكو مباراة فيدرر والألمانى الكسندر زفيريف.

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وعاد ريع المواجهة فى جنوب إفريقيا إلى مؤسسة أنشأها فيدرر قبل 16 عاما لدعم تعليم الأطفال فى ست دول إفريقية: جنوب إفريقيا، ناميبيا، بوتسوانا، مالاوى، زامبيا وزيمبابوى. وهذه المباراة السادسة لصالح المؤسسة، لكن الأولى على الأراضى الإفريقية، فيما أقيمت المباريات السابقة فى أوروبا والولايات المتحدة. وقال فيدرر، حامل لقب 20 بطولة كبرى، بعد وصوله الأربعاء إلى كايب تاون «نأمل فى جمع ما لا يقل عن مليون دولار» من خلال «بيع التذاكر، الرعاة وعشاء للمؤسسة يحضره بيل جيتس».

وافتتحت السهرة بمباراة فى الزوجى بين الملياردير الأمريكى جيتس وفيدرر من جهة ونادال ومقدم البرامج الكوميدية الأمريكى المولود فى جنوب إفريقيا تريفور نواه.

وقال فيدرر المرتبط بعلاقة خاصة مع القارة، إذ كان يمضى أيام العطلة فى طفولته فى جنوب إفريقيا بسبب جذور والدته لينيت التى جلست على مدرجات ملعب كايب تاون ستاديوم: «ستبقى هذه المباراة عالقة فى ذاكرتى». ونقلت فرانس برس عن فيدرر قوله «أن يكون غريمى الكبير وصديقى رافا هنا أمر رائع».