شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يبدأ التجهيز لصفقات الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، تفكير ليفربول فى الانسحاب من الصراع على الإنجليزى الشاب جادون سانشو، نجم بوروسيا دورتموند، فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ويعتبر سانشو هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية مثل ليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسى، بالإضافة إلى ريال مدريد وباريس سان جيرمان. وقالت الصحيفة، إن ليفربول مهتم بالفعل بضم سانشو، إلا أن المطالب المالية لدورتموند قد تجعله يتراجع عن الصفقة، ويصوب أنظاره تجاه نجم آخر من البوندسليجا. وأشار التقرير إلى أن دورتموند لن يقبل بأقل من 117 مليون يورو، نظير بيع سانشو، الأمر الذى جعل إدارة ليفربول تفكر بقوة فى رفض التعاقد مع اللاعب، والبحث عن مهاجم آخر بأقل تكلفة. ويعتبر المهاجم الألمانى تيمو فيرنر، مهاجم لايبزيج، هو الاسم الذى يلقى قبولا كبيرا داخل ليفربول، خاصة من جانب يورجن كلوب، المدير الفنى للريدز، الذى أكد اقتناعه بإمكانياته الفنية والبدنية. ويقدم فيرنر مستويات مميزة للغاية مع لايبزيج هذا الموسم، كما أن قيمته السوقية أقل بفارق ملحوظ عن سانشو، وهو ما يشجع كلوب على تفضيل المهاجم الألمانى. وشارك فيرنر هذا الموسم مع لايبزيج فى 30 مباراة بجميع المسابقات، ونجح فى تسجيل 25 هدفًا، وصناعة 10. يذكر أن تقارير قد انتشرت حول رغبة ليفربول فى التعاقد مع بديل صلاح أو مانى فى حال رحيل أحدهما عن صفوف الريدز فى نهاية الموسم الجارى، خلال فترة الانتقالات الصيفية.