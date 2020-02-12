شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات جذرية فى مانشستر يونايتد بالميركاتو الصيفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف إد وودوارد، المدير التنفيذى لمانشستر يونايتد، أن الانتقالات الصيفية ستمثل «فرصة مهمة» لبناء تشكيلة قوية قادرة على المنافسة فى الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم ودورى أبطال أوروبا.

ويحتل يونايتد، الذى توج بلقب الدورى لآخر مرة فى موسم 2012-2013، المركز الثامن هذا الموسم بعد 25 مباراة وبفارق 6 نقاط عن تشيلسى صاحب المركز الرابع وهو آخر المقاعد المؤهلة لدورى الأبطال.

ودعم يونايتد صفوفه بصفقة واحدة، بعقد دائم، فى يناير الماضى عندما ضم برونو فرنانديز لكن وودوارد قال إن المزيد من الأموال ستكون متاحة للمدرب أولى جونار سولسكاير بنهاية الموسم. وقال وودوارد فى ملتقى مع مشجعى يونايتد فى أولد ترافورد «ينصب تركيز عملية التعاقد على تحليل واختيار اللاعبين على مدار الموسم مع نظرة على سوق الانتقالات الصيفية المقبلة».

وأضاف «كجزء من عملية البناء، فنحن ننظر إلى الصيف المقبل باعتباره يمثل فرصة مهمة».

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وتابع «إنها أولوية قصوى لكل شخص فى النادى بأن يعود الفريق للمنافسة باستمرار على لقبى الدورى الإنجليزى ودورى الأبطال». وتعرض نشاط يونايتد فى سوق الانتقالات لانتقادات حادة فى السنوات الأخيرة لكن وودوارد دافع عن سياسة التعاقدات فى النادى.

وقال وودوارد «هناك عمل كبير فى قضية الصفقات مع وجود استثمارات ضخمة فى البحث عن المواهب وتوفير المعلومات والتحليلات».

وأضاف «ينصب تركيزنا على التعاقد مع مزيج بين الخبرة وأفضل اللاعبين الشبان الذين يملكون فرصة للتطور إلى جانب منح فرصة للصاعدين من أكاديمية النادى من خلال إبرام صفقات مهمة».

كانت جماهير مانشستر يونايتد قد فتحت النار على مسؤولى الشياطين الحمر، هذا الموسم بسبب سوء النتائج والمستوى، إلى جانب رغبة مشجعى «أولد ترافورد» فى رحيل النرويجى أولى جونار سولسكاير، بسبب عدم ظهور أى بصمات فنية له مع الفريق خلال الفترة الماضية.

كانت تقارير صحفية قد أكدت رغبة الدولى الفرنسى بول بوجبا، لاعب خط وسط الفريق، فى الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد فى نهاية الموسم لعدم رغبته فى استكمال المشوار داخل «أولد ترافورد»، وأيضًا لرغبته الملحة فى الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسبانى.