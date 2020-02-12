شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يستهدف التعاقد مع «دوناروما» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع الإيطالى جيانلويجى دوناروما، حارس مرمى ميلان. ويرتبط «دوناروما»، 20 عامًا، بعقد مع ميلان حتى نهاية الموسم المقبل، وحتى الآن لا يريد التجديد مع فريقه. وقالت الصحيفة إن ريال مدريد دخل ضمن الفرق المهتمة بالحصول على خدمات الحارس الإيطالى الشاب، لكن يوفنتوس يُعتبر الأكثر رغبة فى ضمه من أجل خلافة الثنائى جيانلويجى بوفون وفويتشيك تشيزنى.

وكان «دوناروما» على أعتاب الانتقال إلى ريال مدريد قبل نحو عامين، لكن ميلان تمسك به، واستمر به الحال فى سان سيرو، حيث يعتقد مسؤولو الروسينيرى أن الميرنجى هو السبب وراء رفض الحارس الإيطالى تجديد عقده.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم اهتمام الريال، فإن هناك صعوبة فى وصول «دوناروما» إلى سانتياجو برنابيو بسبب تألق البلجيكى تيبو كورتوا.