شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يزين التشكيل المثالي لمانشستر يونايتد 1999 وليفربول 2020 (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - زين الجناح الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، التشكيلة المثالية بين تشكيل ليفربول الحالي، وتشكيلة مانشستر يونايتد موسم 1998-1999.

كانت شبكة «سكاي سبورتس» قد طرحت استفتاء جماهيريًا لاختيار أفضل 11 لاعبًا من تشكيل فريق ليفربول الحالي، وتشكيل مانشستر يونايتد موسم 1998-1999، وجاء النجم الدولي المصري محمد صلاح، على رأس التشكيل، بالإضافة إلى ثلاثي ليفربول، الظهير الأيسر الاسكتلندي أندرو روبرتسون، والظهير الدولي الأيمن الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، والجناح الدولي السنغالي ساديو ماني.

Advertisements

وجاء تشكيل الأفضل كالتالي:

التشكيل المثالي لمانشستر يونايتد 1999 وليفربول 2020

حارس المرمى، الدنماركي بيتر شمايكل (مانشستر يونايتد)، خط الدفاع، الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)، الهولندي ستام (مانشستر يونايتد)، الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول)، الاسكتلندي أندرو روبرتسون (ليفربول).

خط الوسط/،الإنجليزي ديفيد بيكهام (مانشستر يونايتد)، الإنجليزي بول سكولز (مانشستر يونايتد)، الأيرلندي روي كين (مانشستر يونايتد)، الويلزي ريان جيجز (مانشستر يونايتد)، خط الهجوم، المصري محمد صلاح (ليفربول)، السنغالي ساديو ماني (ليفربول).