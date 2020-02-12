شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يلتقي بشباب الفوج الخامس من رحلات نايل كروز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالفوج الخامس من رحلات نايل كروز والتي تنطلق من الأقصر إلى أسوان، شاملة عدد من الجولات السياحية المتنوعة، والتي تهدف إلى الترويج للسياحة الداخلية وتقديم خدمات متميزة ومدعمة للشباب.

وقد أكد وزير الرياضة أن الوزارة تتعاون بشكل كبير مع وزارة السياحة والآثار، كما أصبحت تعمل بشكل متناغم مع عدد من شركات السياحة المتخصصة التي تهدف إلى تقديم خدماتها تعاونا مع الوزارة من خلال آليات تننفيذ تهدف إلى جذب أكبر عدد من شباب مصر من مختلف محافظات الجمهورية، للتعرف على تاريخ وحضارة بلده، وكذلك تنفيذ برامج ثقافية وترفيهية من خلال رحلات الوزارة المختلفة والتي تنطلق أسبوعيا إلى الأقصر وأسوان.

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وطالب الدكتور أشرف صبحي، بتكثيف وزيادة عدد الرحلات بهدف احتواء الاعداد الكبيرة المتقدمة للاشتراك في النايل كروز، مشيرا إلى ان تم توجيه الإدارة العامة للسياحة الرياضية بتطوير وتنوع الأنشطة التي تقدم من أجل دعم السياحة الداخلية، لاسيما وأن تكلفة المشاركة تتناسب مع طبيعة تلك الرحلات التي تأتى مدعمة من قبل وزارة الشباب والرياضة شاملة الانتقال بالقطار من القاهرة للأقصر والعودة من أسوان للقاهرة، وكافة الزيارات السياحية المدرجة بالبرنامج، والإقامة على النايل كروز بالأقصر توجهاً لأسوان.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة قد أطلقت ٥ أفواج رحلات نايل كروز للأقصر وأسوان، ووضعت الإدارة العامة للسياحة الرياضية، برنامج الأفواج والذى يتضمن عدة جولات سياحية متنوعة بالأقصر وأسوان.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد وافق على تنفيذ هذه الأفواج في إطار البرنامج القومي للوزارة لتعريف الشباب بالمعالم الأثرية التي تتميز بها البلاد على أرض الواقع، وبما يدعم من قيم الولاء والانتماء لديهم، فضلاً عن تنشيط السياحة الداخلية.