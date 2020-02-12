شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل السوبر الأفريقي.. أبرز ايجابيات وسلبيات الترجي قبل مواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الزمالك المصري ضد الترجي التونسي في ثلاثة مواجهات خلال أقل من 20 يومًا، الأولي في كأس السوبر الافريقي ثم مواجهتين في دوري ابطال افريقيا.

نظرة عامة

يحتل فريق الترجي الرياضي التونسي صدارة ترتيب الدوري التونسي برصيد 38 نقطة من أصل 13 مباراة وبفارق 10 نقاط كاملة عن وصيف الترتيب نادي الاتحاد المنستيري ولم يتعرض الترجي لأي هزيمة في الدوري وتعادل في مباراتين فقط مع الملعب التونسي ومتذيل الترتيب اتحاد تطاوين وفاز على كل الخصوم الكبار "النجم والافريقي والصفاقسي" ويعتبر أقوي هجوم في البطولة التونسية حيث سجل لاعبوه 29 هدف ويعد أيضًا ثاني أقوي دفاع حيث استقبلت شباكهم 7 أهداف فقط بالتساوي مع الاتحاد المنستيري وخلف الافريقي الذي استقبل 5 أهداف فقط لكن خٌصم منه 6 نقاط بقرار من الفيفا مما أخرت ترتيب الفريق.

فريق باب سويقة يعد أبرز الفرق المرشحه للفوز باللقب بعد الفوز بالنسختين السابقتين ليعد الفريق الاول في افريقيا الذي يحصد اللعب لثلاثة نسخ متتالية.

معين الشعباني المدير الفني للترجي-38 عامًا- يشغل منصب المدير الفني للفريق خلفًا للمدير الفني المقال خالد بن يحيي وكان سبق له العمل كمساعد للعديد من المدربين المخضرمين مثل عمار السويح وفوزي البنزرتي وخالد بن يحيي..كانت بداية معين الشعباني نصف نهائي دوري ابطال افريقيا للنسخة قبل الماضية واستطاع التتويج بها ثم توج بالنسخة التي تلتها بعد الفوز على الوداد بالأحداث المعروفة وخسر معين السوبر الافريقي العام الماضي على يد الرجاء المغربي ويعتبر معين الشعباني أصغر مدير فني يحصد لقب دوري ابطال افريقيا لنسختين متتاليتين ويعتمد الشعباني على 4.3.3 حاليًا مع الترجي.

ويعاني الترجي مؤخرًا من غياب اولتراس الترجي عن مكانها الطبيعي في المدرجات وذلك بسبب خلافات داخلية.

التشكيل المتوقع

قام الترجي خلال هذا الموسم بعمل احلال وتجديد لصفوفه فخرج العديد من اللاعببين "تشكيله كاملة تقريبًا"

حراسة المرمي:على الجمل

الدفاع: على المشاني وأيمن بن محمد وادم الرجايبي

خط الوسط : فرانك كوم وأنيس البدري ويوسف البلايلي ووغيلان الشعلالي وسعد بقير

الهجوم: هيثم الجويني وبلال الميجري

بينما استقدم العديد من اللاعبين مستغلًا التعديل الخاص باللوائح في البطولة التونسية باعتبار لاعبي شمال افريقيا لاعبين غير أجانب واستقدم 6 لاعبين جزائريين.

حراسة المرمي:محمد صدقي الدبشي ليجاور معز بن شريفية ورامي الجريدي

الدفاع: محمد أمين توجاي"نصر حسين داي-قلب دفاع" – عبد القادر بدران"وفاق سطيف-قلب دفاع" – الياس الشيتي"شبيبة القبائل-ظهير أيسر"

خط الوسط: كوامي بنسو "أشانتي كوتوكو-لاعب وسط" – عبد الرؤوف بن غيث"نادي بارادو الجزائري –لاعب وسط" – عبد الرحمن مزياني"العين-جناح أيسر" – بلال بن ساحة "بلدية تاجنانت-جناح أيمن" – فادي بن شوق"البنزرتي-وسط مهاجم"

خط الهجوم: محمد على بن حموده "نادي سليمان" – ابراهيما واتارا"البنزرتي"

يعاني الترجي من غياب الثنائي عبد الرحمن المزياني لعدم الجاهزية البدنية ومن المرجح أن يعود في لقاء الذهاب امام الزمالك أو على اقصي تقدير لقاء العودة أي أنه من المؤكد انه لن يخوض مباراة السوبر بينما يغيب أيضًا المدافع عبد القادر بدران للاصابة وقد يعود أيضاً في مباراة الذهاب أمام الزمالك.

سلبيات فريق الترجي 1

سيبدأ المعز بن شريفية في حراسة المرمي وأمامه رباعي على اليمين ابهاب المباركي وعلى اليسار الياس الشيتي وقلب دفاع أيمن محمد علي يعقوبي وقلب دفاع أيسر خليل شمام لغياب عبد القادر بدران شاغل هذا المركز.

خط الوسط الثلاثي فوسيني كوليبالي وعلى يمينه محمد على بن رمضانأو "بوسنو" وعلى اليسار عبد الرؤوف بن غيث

وفي الامام الثلاثي بلال بن ساحة على اليمين وحمدو الهوني على اليسار وابراهيما واتارا في الوسط

سيكون بونسو على الأرجح على دكة البدلاء نظرًا لان ميوله الدفاعية أكثر من رمضان وطه الخنيسي أيضًا سيكون احتياطيًا لواتارا وفادي بن شوق أو حموده في حالة احتياج لتدخل هجومي وهناك احتمالية ضعيفة لمشاركة شمس الدين الزوادي بدلا من خليل شمام لكن الكفة تميل لشمام نظرًا لانه يلعب بالقدم اليسري ويجيد اللعب في مركز قلب الدفاع الأيسر عكس الزاودي البطئ نسبيًا .

نقاط قوة الترجي

النقطة الاولي: ثلاثي النار (الهوني-بن غيث-الشيتي)

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سلبيات فريق الترجي 2

الصفقة الجديدة للترجي اللاعب الليبي حمدو الهوني يعد من أهم نجوم الفريق فخلال عام كامل وعلى الرغم من مشاركته في 6 شهور فقط تفوق على كل لاعبي الترجي في الفعالية سواء في التسجيل أو صناعة الأهداف حيث سجل 11 هدف وصنع 6 باجمالي 17 مساهمة فعالية في المركز الأول مشاركة مع أنيس البدري الذي رحل لصفوف اتحاد جدة ويليهم بفارق ليس بالقليل طه ياسين الخنيسي ب 11 مساهمة فعاله.

سلبيات فريق الترجي 3

الهونيي لعب في مركز الجناح الأيسر ويشكل جبهة قوية جدًا رفقة عبد الرؤوف بن غيث لاعب الوسط الايسر والياس الشيتي الظهير الأيسر.

إلياس الشيتي الظهير الأيسر ظهير هجومي ذو طراز عالي وسريع ويدخل للعمق ويسدد ويجيد الحصول على أخطاء سواء خارج المنطقة أو من داخل منطقة الجزاء بالاضافة الى دقة عرضياته الممتازة التي تصل الي 40%

سلبيات فريق الترجي 4

سلبيات فريق الترجي 5

سلبيات فريق الترجي 6

الحلقة الثالثة في جبهة الترجي النارية هي عبد الرؤوف بن غيث، فعلى سبيل المثال أكثر ثنائية تمرير في الفريق اخر عام "بما فيها 6 شهور بدون الثلاث" هي:

سلبيات فريق الترجي 7

وكما هو موضح في المركز الاول الشيتي لبن غيث والثاني بنغيث للهوني والثالث الهوني للشيتي وهو ما يعكس قدرة حمدي الهوني على الاستلام وتفريغ مساحة للشيتي للانطلاق والتمرير له.

المحاولات الهجومية للترجي يتصدرها حمدي الهوني ثم بن غيث بعد رحيل أنيس البدري.

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متوسط معدل الهجمات خلال المباراة يوضح اعتماد الترجي على الناحية اليسري بنسبة أكبر من الناحية اليمني بما فيها عملية بناء الهجمات التي كانت تتم عن طريق عبد القادر بدران،

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عند اختراق الهوني للعمق يصل للخط ويحاول التمرير للاعب المنطلق من الخلف

سلبيات فريق الترجي 10

لماذا ستشكل هذه الجبهة خطورة على الزمالك؟

السبب الاول هو ضعف الظهير الأيمن للزمالك سواء حازم امام أو عبد الغني، السبب الثاني انخفاض مستوي الفرجاني ساسي مؤخرًا في التغطية فيترك المهمة على الظهير والجناح..فمن هو الجناح؟ على الأرجح سيكون أوناجم الذي لا يجيد الدفاع من الأساس.

النقطة الثانية: دفاع الترجي

دفاع الترجي في المجمل هو نقطة قوة لكن مع غياب بدران سيحل محله خليل شمام مما يشكل نقطة ضعف ولكن..هناك نقطة قوة وهي طول قامة خط الدفاع ولاعبي الوسط..

خليل شمام 180 سم، شمس الدين الزوادي اذا شارك 193 سم، محمد على اليعقوبي 192 سم، ايهاب المباركي 187 سم، سامح الدربالي اذا شارك 180 سم وأقصرهم الظهير الايسر الياس الشيتي 176 سم بالاضافة لكوليبالي 193 سم

مقارنة بهجوم الزمالك مصطفي محمد 185 سم، محمد أوناجم 173 سم، اشرف بن شرقي 176 سم وأوباما 178 سم وزيزو 180 سم

فتجد ان معدل الاطوال في مصلحة الترجي أي ان الزمالك سيفتقد أحد اهم اسلحته مؤخرًا وهي الكرات العرضية.

نفس الميزة يستغلها الترجي هجوميًا في الكرات الثابتة والكرات العرضية سواء استغلها الفريق بشكل مباشر أو عن طريق الكرة الثانية التي ترتد للاعبي الترجي.

دائمًا يلعب بلال بن ساحة الكرات العرضية والركنيات ويلعبها على الناحية البعيده لكوليبالي تحديدًا وفي بعض الاحيان يكون هناك خداع كما مرر بن ساحة الكر لحمدو الهوني في مباراة النجم وسجل الترجي هدف المباراة الوحيد من هذه الجملة.

ماذا عن أبرز نقاط ضعف الترجي؟

النقطة الاولي: الكرات الثانية

الترجي يعاني بشكل واضح في الكرات الثانية، سجل الافريقي في مرمي الترجي خلال الشهر الماضي من كرة عرضية ارتدت سجل منها الافريقي هدفه، وفي مباراة الرجاء سجل بن حليب هدفًا للرجاء من كرة مرتده من الدفاع..المشكلة تكمن في عدم تغطية منطقة القوس.

سلبيات فريق الترجي 11

النقطة الثانية: غياب بدران

كما وضحنا في المقدمة غياب بدران سيكون مشكلة للترجي خاصة ان الترجي يعتمد عليه في بناء الهجمات وفي نقل الكرة للشيتي تحديدًا ذلك بالاضافة الي اشراك خليل شمام مكانه سيضعف هذا المركز خاصة ان شمام مركزه الاساسي ظهير أيسر وفي حالة مشاركة الزوادي سيعاني الترجي من بطئ اللاعب في الدوران والحركة.

إجمالا الترجي سيكون منافس صعب جدًا للزمالك خاصة ان الزمالك يعاني من سلبيات خاصة في الدفاع وفي وسط الملعب وهي من أقوي النقاط الايجابية للترجي.