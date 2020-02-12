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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائمة نارية ليوفنتوس لمواجهة ميلان النارية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020
أعلن ماوريسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس، قائمة فريقه التي سيخوضها به مواجهة ميلان يوم غدا الخميس، على ملعب سان سيرو، في ذهاب نصف النهائي من كأس إيطاليا.
ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مواجهة يوفنتوس وميلان، المنتصر من مواجهة إنتر ونابولي في المباراة النهائية.
وجاءت قائمة يوفنتوس كالأتي:
حراسة المرمى: تشيزني، بنسوليو، بوفون.
خط الدفاع: دي تشيليو، دي ليخت، ساندرو، دانيلو، بونوتشي، روجاني، كوكولو، ويسلي.
خط الوسط: بيانيتش، رامزي، ماتويدي، رابيو، بنتانكور.
خط الهجوم: رونالدو، ديبالا، كوادرادو، هيجواين، أوليفيري.
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