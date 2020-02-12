شكرا لقرائتكم الأمن يرفض طلب الاسماعيلي بزيادة عدد الجماهير في مواجهة الرجاء المغربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جددت الجهات الأمنية رفضها لطلب مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، بشأن زيادة عدد الحضور الجماهيرى ، لمواجهة الفريق مع الرجاء البيضاوى إلى 10 آلاف مشجع والمقرر انطلاقها مساء الأحد فى ذهاب الدور نصف النهائى لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وأقرت وزارة الداخلية حضور 5000 مشجع فقط بواقع 4500 للفريق صاحب الملعب و500 للضيف وذلك وفقا للاوضاع الأمنية فى البلاد ، ومن منطلق إيضاح الأمور للجماهير يؤكد مجلس الإدارة على حرصه الدائم من أجل زيادة عدد الجماهير باعتبارها الداعم والمساند الأول للفريق والدافع الأهم للاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية وتضع المنافس تحت الضغط طوال التسعين دقيقة.

ويشدد مجلس الإدارة على أنه يعول كثيرًا على جماهير الفريق الوفية لمساندة اللاعبين في هذه المرحلة الصعبة لاستعادة مسيرة الانتصارات ، موضحا بأن الجماهير معروفة بوفائها لناديها، والتى كانت تمثل الدور المشترك في كل البطولات التى حققها الفريق سابقا وسيكون لها الدور الأكبر في الوقوف خلف الفريق لتحقيق الهدف المنشود على كافة المستويات وهو السعى نحو التتويج بلقب البطولة الأكبر فى الوطن العربى.

ويشير مجلس الإدارة بأنه تم اجراء اتصالات موسعة مع مسئولى الجهات الامنية للاتفاق على آليات تيسير دخول الجماهير للمدرجات بكل سهولة واستخدام أدوات التشجيع المشروعة والمسموح بها في المدرجات ، وذلك في إطار التعاون مع كل الجهات القائمة على تأمين وتنظيم اللقاء المرتقب، والالتزام بكل التعليمات التي تصدر عن الجهات الأمنية في هذا الشأن.

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وتأهل الإسماعيلى للدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال بعد تخطى عقبة الاتحاد السكندرى بالفوز عليه ذهابا بهدف دون رد فى الاسكندرية والتعادل السلبى فى لقاء الإياب على استاد الإسماعيلية.

ويحصل بطل المسابقة على مكافأة مالية ضخمة لتصل لـ6 ملايين دولار، ما يعادل 100 مليون جنيه مصر، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 2.5 مليون دولار ما يعادل 42 مليون جنيه مصرى، فى حين تحصل الأندية المتأهلة للدور نصف النهائى على 500 ألف دولار، والدور ربع النهائى 200 ألف دولار، و150 ألف دولار للفرق المتأهلة إلى دور الـ16

وكان النجم الساحلى التونسى توج بطلاً للنسخة الماضية التى أقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الهلال السعودى بنتيجة 2-1 فى المباراة التى أقيمت بمدينة "العين" الإماراتية.

ونجح الأهلي في أن يكون وصيفًا للبطولة العربية في عام 1997، بعد الوصول للنهائي الذي هُزم فيه من الأفريقي التونسي بهدفين مقابل هدف، كما تمكن الزمالك من الفوز بالبطولة العربية في عام 2003 للمرة الأولى والأخيرة فى تاريخه، بالانتصار على الكويت الكويتي بهدفين مقابل هدف، لكنه لم يحصل على المركز الثاني في أي نسخة أخرى، بينما نجح الإسماعيلى في أن يصبح وصيفًا للبطولة في عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسي التونسي بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي

لم يكن إنبي أسعد حظًا من الإسماعيلي، فالفريق البترولي استطاع أن يكون وصيفًا للبطولة العربية في عام 2006 بالخسارة من الرجاء المغربي بهدف دون رد.