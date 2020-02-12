شكرا لقرائتكم مصر تمنح أعضاء الكاف حصانة دبلوماسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع الملغاشي أحمد أحمد رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اتفاق مع الحكومة المصرية اليوم الأربعاء ممثلة في مصطفى مدبوليرئيس الوزراء ، تقضي ببقاء المنظمة الرسمية للكاف بالعاصمة المصرية القاهرة.

وحسب موقع فووت 24 التونسي فأن الاتفاق الذي سمي بـ"اتفاق الممر" يضمن استقلال الكاف ووكلائها ، ما يؤدي بالدولة المضيفة (مصر) إلى منح امتيازات، مثل الحصانات الدبلوماسية لأعضاء الاتحاد الإفريقي وأفراد طاقمه ، أو الوضع خارج الحدود الإقليمية لمبانيها ومنشآتها.

يذكر أن الإتفاقية خرجت للنور بعد 30 سنة من المطالبة بتطبيقها ما دفع بعديد الملاحظين إلى اعتبارها نصرا دبلوماسيا لرئيس الكاف أحمد أحمد.

وأكدت تقارير صحفية مغربية، أن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أصبح في ورطة بشأن الملعب المستضيف لنهائي دوري أبطال إفريقيا في الموسم الجارى، بعدما تأجل الكشف عنه بشكل نهائي رسمي عقب انتهاء منافسات الدور ربع النهائي من المسابقة و التي أسفرت عن المواجهات التالية: الزمالك ضد الترجى التونسي والأهلى ضد صن داونز الجنوب أفريقى والوداد المغربى ضد النجم الساحلى التونسي والرجاء المغربى ضد مازيمبى الكونغولى.

وقالت صحيفة "المنتخب" المغربية، إنه يقود بعض أعضاء الاتحاد الأفريقي من دولتى تونس وجنوب أفريقيا حملة إحتجاج ورفض بشكل قوى على إقامة نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا في أحد مدن الداء البيضاء او الرباط مع اقتراب ملعب "محمد الخامس" من استضافة المباراة النهائية بحسب ما كشفت عنه العديد من التقارير في وقت سابق.

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أضافت الصحيفة، أن حملة الاحتجاج ضد رئيس الكاف جاء بحجة أن أحمد أحمد وعد مسبقا فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربى لكرة القدم، بإقامة نهائي الأبطال بالمغرب بدون التشاور مع أعضاء اللجنة التنفيذية ولجنة المسابقات، وهو ما خلق إنقساما جديدا بين مؤيد ومعارض، ليقرر الاتحاد الأفريقى تأجيل الإعلان إلى موعد لاحق.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الأعضاء الرافضين والتي تشارك أنديتهم في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، يرون أن الإعلان في الوقت الحالي عن ملعب النهائي يظلم فرقا بعينها ويعطي الأفضلية لفريقي الرجاء والوداد.

وكان موقع " le360" المغربى، ذكر أن تأهل أي من الفرق الـ6 المؤهلة إلى ربع النهائي بين المغرب وتونس ومصر، يمنح أفضلية استضافة النهائي لملعب "5 يوليو"، في الوقت الذي يصر فيه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، تي بي مازيمبي الكونغولي، على إقامة النهائي بجنوب الصحراء.