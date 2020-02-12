شكرا لقرائتكم خالد الغندور: لاعبو الزمالك اتخضوا من استقبال الجماهير في قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال خالد الغندور نجم الزمالك السابق، أن استقبال جمهور الزمالك للفريق في قطر أكثر من رائع، خاصة في دولة أخرى وانتظار المشجعين في المطار للفريق و هم يرتدون فانلة الزمالك واللاعبين اتخضوا من المشهد .

و أضاف الغندور خلال تقدميه برنامج "زملكاوى"، المذاع عبر فضائية الزمالك، قائلًا:" بنشوف المشهد دا لما يكون فريق محقق بطولة وراجع بلده، وعلى أيام ما كنت بلعب لما كسبنا الاهلى في السوبر سنة 1993 كان لا يقل عن 50 الف مشجع زملكاوى في و بيغنوا للزمالك و للكابتن الجوهرى وقتها، ولم انسى هذا المشهد " .

ويلتقي الزمالك مع الترجي في لقاء السوبر الإفريقي في المباراة التي ستجمعهما مساء الجمعة بالعاصمة القطرية الدوحة.