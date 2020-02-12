شكرا لقرائتكم كلينسمان يكشف أسباب استقالته من تدريب هيرتا برلين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف يورغن كلينسمان أسباب استقالته المفاجئة من تدريب نادي هيرتا برلين الألماني لكرة القدم، ووصف ظروف الاستقالة بأنها " مثيرة للريبة".

وفي مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال المدير الفني السابق للمنتخب الألماني مساء يوم الأربعاء إنه يود أن يعتذر عن الطريقة المفاجئة التي تخلى بها عن مهام عمله في هيرتا برلين بعد 11 أسبوعا فقط من توليها.

وأضاف نجم هجوم المنتخب الألماني الأسبق أنه كان يتعين عليه أن " يأخذ وقتا أطول وأن يتحدث أكثر مع قيادة هيرتا"، مضيفا أن القرار كان قد اختمر في ذهنه منذ أسابيع.

وأوضح كلينسمان أن السبب في استقالته هو اختلاف الآراء حول تقسيم الصلاحيات بينه كمدير فني وبين ميشائيل بريتس كمدير رياضي تنفيذي قائلا إن هذا الأمر " صدمه بشكل لا يمكن تصديقه". وأضاف كلينسمان أنه ظل مع هيرتا برلين حتى النهاية بدون عقد.

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وفي ما يتعلق بإمكانية استمراره في مجلس الإشراف والمراقبة على النادي، قال كلينسمان:"اترك هذا الأمر لهيرتا وليس لدي مشكلة فيه، وعلى الناس أن يقولوا ما الذي يرغبون فيه".

وكان كلينسمان كشف خلال الإعلان عن استقالته أمس الثلاثاء اعتزامه تكريس جهوده مستقبلا لدوره داخل مجلس الإشراف.

كانت شركة تينو هولدينغ التي يملكها لارس فيندهورست وهو المستثمر الداعم المالي لهيرتا، عينت كلينسمان أول نوفمبر الماضي عضوا في مجلس الإشراف على نادي العاصمة الألمانية وذلك بعد أن رفعت الشركة أسهمها في النادي إلى 49.9% بما يعادل 224 مليون يورو. وتخلى كلينسمان عن هذا المنصب بعدما تم تعيينه بعدها بثلاثة أسابيع مديرا فنيا للفريق الأول.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من الوسط المحيط بفيندهورست أن من الممكن عودة كلينسمان إلى المجلس بعد أن تهدأ التداعيات الناجمة عن استقالته.

ويعقد هيرتا برلين مؤتمرا صحفيا غدا الخميس بحضور فيندهورست ورئيس النادي فيرنر جيجنباور والمدير الرياضي التنفيذي بريتس.