تشيلسى يتوصل لاتفاق مع أياكس لضم حكيم زياش مقابل 45 مليون يورو

ذكرت تقارير صحفية هولندية أن فريق تشيلسي الإنجليزي استطاع الوصول لاتفاق أولي مع أياكس أمستردام الهولندي لجلب المغربي حكيم زياش مقابل 38 مليون جنيه استرليني أي ما يقارب 45 مليون يورو، في موسم الانتقالات الصيفية القادمة.

حيث لم يجلب البلوز أي لاعب في يناير المنصرم علي الرغم من رفع الحظر الذي توجه له من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لمدة فترتي إنتقالات، لكن يبدو أنه مستعد الآن للحصول علي أحد أهدافه الرئيسية بناءاً علي أمر من فرانك لامبارد.

ونشرت صحيفة “دي تليجراف” الهولندية إن تشيلسى كان مهتماً علي الحصول علي زياش في يناير لكن أبطال الدوري الهولندي رفضوا رحيله عن الفريق لاستكمال أحلام الموسم الحالي بعد توديع دوري الأبطال مبكرا، وقد شارك الدولي المغربي صاحب الـ26 عامًا مع أياكس منذ عام 2016 سجل 8 أهداف وصنع 21 تمريره حاسمة في 29 لقاء هذا الموسم.