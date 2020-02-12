تشكيل الترجى المتوقع ضد الزمالك في السوبر

نادي الترجي التونسي ينهي بعد غد الجمعة تجهيزاته للقاء الزمالك، في السوبر الأفريقي والمقرر إقامته علي أراضي قطر بملعب نادي الغرافة، وكان قد توج الترجي بلقب دوري أبطال أفريقيا لعام 2019 فيما قد توج المارد الأبيض ببطولة كأس الكونفدرالية.

ويدخل مدرب الترجي التونسي “معين الشعباني” لقاء الزمالك بتشكيل 4-2-3-1، والذي أكد أنه بهذه التشكيلة لفريق الدم والذهب “الترجي التونسي”، بأنه واثق من التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي علي حساب الزمالك.

جاءت التشكيلة للترجي أمام الزمالك:

في حراسة المرمى: معز بن شيريفية.

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في خط الدفاع: إلياس شتي، محمد علي اليعقوبي، شمس الدين الذوادي، سامح الدربالي.

في خط الوسط: عبد الرءوف بن غيث، فوسيني كوليبالي، حمدو الهوني، محمد علي بن حمودة، محمد علي بن رمضان.

وفي الهجوم: طه ياسين الخنيسي.