إنييستا يتألق مع فيسيل كوبي في أول ظهور بدورى أبطال آسيا

قائد برشلونة السابق، النجم الإسباني أندريس انييستا، إستطاع قيادة ناديه فيسيل كوبي الياباني،من أجل الحصول على إنتصار كبير علي نادي جوهور الماليزي، وحقق خماسية مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الأولي من مرحلة المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا بالموسم الحالي 2019-2020.

حيث قدم انييستا في ظهوره الأول بمسابقة دوري أبطال آسيا هدفين، ليستطيع فريقه حصد أول ثلاث نقاط في النسخة الحالية 2020 والذي يتصارع بالمجموعة السادسة التي تشمل كلا من: سوون سامسونج بلووينجز الكوري الجنوبي، جوانجزو إيفرجراند الصيني، وجوهور دارول تاكزيم الماليزي.

يشار أن انييستا توج بكأس السوبر الياباني مع ناديه فيسيل كوبي علي حساب يوكوهاما مارينوس، بضربات الجزاء 3-2 عقب نفاذ الوقت الأصلي للثاء الذي أقيم علي ملعب “سايتاما 2002” السبت المنصرم.