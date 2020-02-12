سانشو يرحل عن بوروسيا دورتموند نهاية الموسم

مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الدولي الإنجليزي جادون سانشو، طلب مغادرة أسود الفيستفالي بشكل نهائي عقب نهاية الموسم، علي الرغم من أنه قام بتجديد عقده داخل “سيجنال إيدونا بارك” حتي يونيو 2022، جاء ذلك بحسب ما نشرته شبكة “سكاي ألمانيا”، إن سانشو طلب الرحيل بشكل نهائي عن بوروسيا دورتموند، وجاء مانشستر يونايتد الفريق الأبرز في قائمة الأندية المهتمة بالحصول عليه.

بينما كانت تقارير صحفية إنجليزية، مثل صحيفة “ميرور” البريطانية قد كشفت أن نادي بوروسيا دورتموند وضع سعر التنازل عن خدمات نجمه الإنجليزي، جادون سانشو في نهاية الموسم الجاري، وذلك في ظل إرادة العديد من الأندية للحصول علي خدماته، وأنهت أن بوروسيا دورتموند علي استعداد التنازل وبيع سانشو في الصيف القادم مقابل 120 مليون جنيه استرليني.

وشارك الدولي الإنجليزي جادون سانشو في 29 لقاء في كل المسابقات مع بوروسيا دورتموند الألماني خلال الموسم الحالي 2019-2020، وسجل 15 هدفاً و صنع 17 تمريرة حاسمة.