صحف إنجلترا تسلط الأضواء على شوقى غريب بعد إعلان ضم صلاح في الأولمبياد

سلط وسائل الإعلام الإنجليزية الأضواء على شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عقب أعلانه ضم محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول إلى القائمة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020.

فقد نشرت صحيفة “ديلي ميل” إن تصريحات شوقي غريب لاختبار محمد صلاح ضمن الثلاثي الكبار مع منتخب مصر في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020″، جاءت بمثابة ضربة قوية للألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، مشيرة أن منافسات كرة القدم في الأولمبياد ستنتهي في 8 أغسطس المقبل، وهذا الوقت هو ذاته موعد انطلاق النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

حيث أن شوقي بالأمس قد صرح خلال برنامج “نمبر وان” والمذاع أمس على قناة “النهار” قائلا “محمد صلاح على رأس قائمة المنتخب الأولمبي، ولم أتواصل مع محمد صلاح حتى الآن ومن الممكن أن يكون اتحاد الكرة تحدث معه”، مؤكدا “قدمنا الرغبة في ضم محمد صلاح وننتظر قراره، ووجود محمد صلاح مع الأولمبي سيساعد على حصد ميدالية في الأولمبياد”، متابعا: “لم نستقر على أي اسم من الكبار سوى محمد صلاح ومن الممكن عدم ضم أي لاعب آخر”.