موعد مباراة الأهلي والمصري فى الدوري والقنوات الناقلة

يلتقى الأهلي مع المصري البورسعيدي فى المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع السادس فى بطولة الدوري العام على استاد المكس بالإسكندرية وذلك يوم الجمعة الموافق 14 فبراير فى تمام الساعة الثامنة إلا الرابع مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة على الهواء مباشرة من خلال قناة أون سبورتس الفضائية، وقناة تايم سبورت الأرضية.

يدخل الأهلي مباراته أمام المصري البورسعيدي وهو متصدر منفرداً لجدول ترتيب الدوري المصري بعد أن خاض 14 مباراة وفاز بجميع مبراياته ولم يتعادل أو يخسر أى مباراة، ويسعى المدير الفني السويسري لتحطيم الرقم القياسي فى عدد مرات الفوز المتتالى للأهلي وهو 18 مباراة فى عهد مانويل جوزيه، و16 فوز متتالى فى عهد حسام البدري.

يتصدر الأهلي قمة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة من 14 مباراة وحقق الأهلي العلامة الكاملة، والأهلي مؤجل له 3 مباريات الأولي أمام المصري والتى ستقام يوم الجمعة 14 فبراير، والثانية أمام الزمالك ويخوضها يوم 24 فبراير، والثالثة أمام فريق إنبي ولم تيتم تحديد موعدها حتى الآن من لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم.

ويدخل المصري البورسعيدي مباراته أمام الأهلي وهو فى المركز العاشر فى ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة حصل عليها من 15 مباراة، فاز فى 5 مباريات، وتعادل فى 5 مباريات، وخسر خمس مباريات، والمصري مؤجل له مباراة الأهلي التى ستقام يوم 14 فبراير، والمباراة الثانية أمام الزمالك والتى لم يتم تحديد موعد لها حتى الآن.

ويسافر الأهلي بعد مباراته أمام المصري إلى الإمارات العربية المتحدة لخوض مباراة كأس السوبر المصري أمام الزمالك، حيث أن الأهلي بطل الدوري المصري الموسم الماضى، والزمالك بطل كأس مصر الموسم الماضى، وتقام مباراة السوبر المصري بالإمارات العربية يوم 20 فبراير 2020، ويعقبها يوم 24 فبراير مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.