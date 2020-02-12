شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفوز على الاتحاد 64 / 60 بدورى سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق الأهلي لكرة السلة على منافسة الاتحاد بنتيجة "64-60"، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على صالة كمال شلبي ضمن قمة مباريات الجولة الثالثة عشرة لمنافسات دوري السوبر.

الفترة الأولى من المباراة شهدت أداء متوسط من الفريقين والتي انتهت أحداثها بتفوق الاتحاد بنتيجة "12-10"، وعقب انطلاق الفترة الثانية استطاع لاعبو الأهلي تحقيق نتيجة إيجابية "17-13"، لينتهي الشوط الأول بتفوق المارد الأحمر بنتيجة "27-25".

وواصل لاعبو الأهلي تفوقهم في الفترة الثالثة التي سيطروا عليها والتي انتهت لصالحهم بنتيجة "23-17"، لتصبح النتيجة الإجمالية بتقدم الفريق الأحمر بنتيجة"50-42".

ونجح الاتحاد السكندري في ادارك التعادل في الفترة الرابعة لتصبح "54-54"، وواصل التقدم قبل نهاية المباراة بنتيجة "60-59"، حتي تمكن رامي جنيدي للأهلي بفضل ثلاثية رائعة لتصبح "62-60".

وحاول زعيم الثغر العودة للقاء من جديد ولكن تمكن دفاع لاعبو الأهلي من التصدي لهم لتنتهي المباراة بنتيجة "64-60"، لصالح القلعة الحمراء.

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بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة "23"، في المركز الثاني مؤقتا لحين انتهاء مباراة الجزيرة مع نادي الزمالك، بينما أصبح رصيد الاتحاد "24" نقطة في المركز الأول.

كان فريق سبورتنج طلب استعارة ثريا محمد لاعبة الأهلى خلال مشاركته فى دورة الألعاب العربية التى تقام بالإمارات، وهو ما وافق عليه الفريق الأحمر، إلا أنه هناك مباراة مع الجزيرة فى كأس السيدات، فطلب الأهلى تأجيل المباراة على أن يتم خوضها عقب عودة اللاعبة من البطولة، لكن مسئولى الجزيرة رفضوا التأجيل وتمسكوا بالموعد المحدد .

من جانبهم رفض مسئولو الأهلى خوض مباراة كأس مصر بدون ثريا محمد نظرا لمستواها وتأثر الفريق حال غيابها، ليتم عدم سفرها فى النهاية مع فريق سبورتج.