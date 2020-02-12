شكرا لقرائتكم خبر عن اليونانى ديلاس يقترب من قيادة دجلة.. ويصل القاهرة الثالثة فجرًا للتفاوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل اليونانى ترايانوس ديلاس المدير الفنى السابق لأيك أثينا و بانيتوليكوس اليونانى، دائرة المرشحين لتولى قيادة فريق وادى دجلة خلال الفترة المقبلة، عقب رحيل اليونانى تاكيس جونيس بعد فسخ تعاقده بالتراضى بين الطرفين، بسبب سوء النتائج التى حققها الفريق فى الفترة الماضية، وكان آخرها الخسارة من المصرى البورسعيدى بنتيجة 3 / 0 ، فى المباراة التى جمعتهما الاثنين الماضى فى مسابقة الدورى المصرى.

وكشف مصدر مطلع بوادى دجلة لـ"الخليج 365"، إنه من المقرر أن يصل اليونانى ديلاس إلى القاهرة فى الثالثة فجر غدًا الخميس من أجل عقد جلسة مع ماجد سامى رئيس النادي الدجلاوى للتفاوض حول توليه القيادة الفنية للفريق الكروى الأول.

وكان الجزائرى مصطفى الخروبى الأقرب لتولي القيادة الفنية لوادى دجلة عقب رحيل اليونانى تاكيس جونيس، قبل أن يدخل على ماهر فى الصورة ويعقد جلسة مع ماجد سامى صباح اليوم للتفاوض ويحدث انقسام فى الأراء داخل المجلس حول تعيين الخروبى أم على ماهر، ولم تحسم إدارة النادى الدجلاوى القرار الرسمى، ليدخل اليونانى تراينوس ديلاس دائرة المرشحين ويحضر إلى القاهرة للتفاوض.

وكان تاكيس جونياس تولى تدريب دجلة منذ عام ونصف، وبالتحديد فى أغسطس 2018، حيث قاد مباراة الفريق أمام الداخلية كأول ظهور له مع الفريق الدجلاوى.

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قاد جونياس دجلة خلال 54 مباراة من بينها 3 مباريات فى كأس مصر، حقق الفوز فى 15 وتعادل في مثلها وخسر في 24 مباراة، 67 هدفا احرزها لاعبى الفريق تحت قيادة جونياس، مقابل 76 هدفا هزت شباك دجلة، أكبر فوز حققه الفريق مع جونياس امام الجونة 4 / 1، وأكبر هزيمة تلقاها الفريق بقيادته 4 / 2 أمام الزمالك.

ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى 3 لقاءات فقط وتعادل فى 5 وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.