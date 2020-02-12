شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى لـ"الخليج 365": سنخاطب بركان لخوض المباراتين فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب طارق هاشم عضو مجلس إدارة نادى المصرى البورسعيدى، عن استيائه الشديد من الخطاب الرسمى الذى تلقته إدارة النادى من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله برفض الجهات الأمنية لإقامة مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بالبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والدوري العام وكأس مصر على ستاد الاسماعيلية.

وطالب اتحاد الكرة في خطابه النادي المصري بتحديد ملعب بديل في أسرع وقت ممكن لاستضافة مباراة ذهاب دور الثمانية من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية والتي تجمع بين المصري وضيفه فريق نهضة بركان المغربي وهي المباراة المقرر إقامتها في الأول من مارس المقبل.

وقال عضو مجلس المصرى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "مجلس المصري في حالة انعقاد دائم لحين إيجاد حل لتلك الأزمة، ولن نفرط في حقوقنا بالساهل، وسنخاطب الاتحاد الأفريقي ونصعد تلك الأزمة، خاصة واننا انهينا العقوبات التي وقعت علينا منذ 8 سنوات، ويحق لنا مثل أي فريق مصري يشارك في البطولات الأفريقية أن يخوض مبارياته على الملعب الذى نحدده بحضور جماهيري لا يقل عن 10 أو 15 ألف مشجع".

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أضاف طارق هاشم: "سنخاطب نادى نهضة بركان من أجل خوض مباراتى الذهاب والإياب بربع نهائي الكونفدرالية في المغرب، خاصة وأن المباراة الواحدة التي نخوضها في الإسكندرية تكلف خزينة النادى ما يقرب من 300 ألف جنيه".

تابع عضم المصرى حديثه: "لماذا يعامل اتحاد الكرة النادى المصرى وجماهيره بهذا الشكل، نحن لا نقل شيئ عن أي نادى يشارك في بطولة أفريقيا، وأشعر بحزن شديد من هذا القرار لكن لن نتنازل عن حقوقنا".

كان مجلس إدارة النادي المصري قد خاطب اتحاد الكرة وذلك للحصول على الموافقة الأمنية لإقامة مباريات فريق المصري على ستاد الاسماعيلية سعياً من مجلس إدارة النادي المصري لتوفير الدعم والمؤازرة الجماهيرية للفريق خلال مبارياته المقبلة بكافة البطولات التي يشارك بها.