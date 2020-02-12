شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات سلة سبورتنج يتوج بفضية دورة الألعاب العربية بالشارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

توج فريق سيدات سلة سبورتنج بالمركز الثانى والميدالية الفضية فى منافسات دورة الالعاب العربية التى تقام بالشارقة فى الإمارات بعد الفوز على الفحيص بنتيجة 61/59.

كان فريق سبورتنج طلب استعارة ثريا محمد لاعبة الأهلى خلال مشاركته فى دورة الألعاب العربية التى تقام بالإمارات، وهو ما وافق عليه الفريق الأحمر، إلا أنه هناك مباراة مع الجزيرة فى كأس السيدات، فطلب الأهلى تأجيل المباراة على أن يتم خوضها عقب عودة اللاعبة من البطولة، لكن مسئولى الجزيرة رفضوا التأجيل وتمسكوا بالموعد المحدد .

من جانبهم رفض مسئولو الأهلى خوض مباراة كأس مصر بدون ثريا محمد نظرا لمستواها وتأثر الفريق حال غيابها، ليتم عدم سفرها فى النهاية مع فريق سبورتج.

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