مصدر لـ"الخليج 365": شيكابالا شارك في مران الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد مصدر بنادي الزمالك مشاركة اللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا" في تدريبات فريقه الأبيض في قطر استعداداً لمواجهة الترجي التونسي في السوبر الإفريقي الجمعة المقبل.

وذكر مصدر لـ"الخليج 365" أن شيكابالا شارك في مران الزمالك ولكن بشكل جزئي تمهيداً للمشاركة في المران كاملاً قبل مواجهة الترجي بـ24 ساعة إن استطاع.

وضمت قائمة الزمالك للسوبر الإفريقي اللاعب شيكابالا لكنه لا يتمتع بالجاهزية التامة لخوض المباراة، ويأمل كارتيرون في أن يستعيد كل لياقته قبل المباراة بيوم.

ويخضع شيكابالا لاختبار أخير في المران الرئيسي الخميس قبل مواجهة الترجي، وعلى إثره ستحسم إمكانية مشاركته في المباراة أو استبعاده من القائمة.