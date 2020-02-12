محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:
أكد الصربي نيبوشا المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، على حضوره لمباراة كأس السوبر الأفريقي في قطر بين الزمالك والترجي التونسي من أجل مؤازرة القلعة البيضاء.
ويلعب الزمالك بطل الكونفيدرالية الموسم الماضي مع الترجي بطل دوري أبطال أفريقيا على لقب كأس السوبر الأفريقي في قطر الجمعة المقبل.
وقال نيبوشا الذي يدرب حاليا فريق الأهلي القطري في تصريحات لـ"المصري" "بالطبع حرصت على زيارة مقر إقامة نادي الزمالك في قطر، الأمر يمثل لي أهمية خاصة، أحب النادي واللاعبين".
وأكمل "أنا مشجع لنادي الزمالك وبالطبع سأتواجد في المدرجات يوم مباراة السوبر لمؤازرة الفريق".
وواصل "في المباريات النهائية تكون دائما الكافة متساوية بين الفريقين، لا يمكن منح أفضلية لفريق عن الأخر".
واختتم نيبوشا الذي تولى تدريب الزمالك في 2017 "من وجهة نظري، أعتقد أن يوسف أوباما سوف يحدث الفارق في تلك المباراة، وأيضا في حال شارك مصطفى فتحي".
كانت هذه تفاصيل خبر نيبوشا يكشف لمصراوي كواليس زيارته للزمالك في قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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