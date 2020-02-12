خاص.. المصري يدرس نقل مواجهة نهضة بركان بالكونفدرالية إلى خارج مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل:
أكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري أن الفريق الأخضر قد يواجه نهضة بركان في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية خارج مصر.
وفي تصريحات لـ"الخليج 365" أكد هاشم تقدم إدارة المصري بطلب رسمي من أجل خوض لقاء الذهاب في الكونفدرالية داخل بورسعيد على ملعب المريخ.
وكانت إدارة المصري رفضت خوض مباراة نهضة بركان على استاد الإسكندرية بحضور ألف مشجع، لتطلب اللعب في بورسعيد بحضور جماهيري كامل.
وأشار عضو مجلس المصري إلى أن الإدارة في انعقاد دائم وتدرس نقل مواجهة الذهاب إلى تونس أو الجزائر نظراً لقرب الدولتين من المغرب وعدم ممانعة الطرف المنافس.
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