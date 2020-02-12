بالفيديو.. كوكا يسجل ويتأهل مع أوليمبياكوس إلى نصف نهائي كأس اليونان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

سجل الدولي المصري أحمد حسن "كوكا" هدفاً لفريقه أوليمبياكوس في شباك لاميا في إياب ربع نهائي كأس اليونان، ليقوده إلى فوز (3-2) ويبلغ نصف النهائي.

أوليمبياكوس تعادل في ذهاب دور الثمانية خارج ملعبه بدون أهداف مع لاميا، ليصبح في حاجة للفوز في الإياب لبلوغ نصف النهائي.

لاميا باغت فريق "كوكا" بهدف في الدقيقة 44 عن طريق دانيل أديجو، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف على أصحاب الأرض.

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ونجح المصري في الدقيقة 60 في تسجيل هدف التعادل لفريقه من رأسية متقنة حولت الكرة إلى الشباك ليحيي أمال التأهل إلى نصف النهائي.

وكاد كوكا أن يسجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 71 لكن القائم رد رأسيته هذه المرة، قبل أن يضيف زميله بابي أبو سيسي الهدف الثاني في الدقيقة 72.

وعاد أبو سيسي ليسجل الهدف الثالث لأوليمبياكوس في الدقيقة 77، ليقرر بعدها المدرب إراحة أحمد حسن "كوكا" بتبديله في الدقيقة 79.

وقلص لاميا الفارق في الدقيقة 90+1 عن طريق ليوناردو، لكن صافرة الحكم أنهت المباراة بعدها قبل أن يكثف الفريق الضيف محاولاته لإدراك التعادل.