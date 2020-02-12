الأهلي يفوز على الاتحاد المتصدر ويرتقي لوصافة دوري السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام
حقق فريق الأهلي لكرة السلة فوزا مثيرا على الإتحاد بنتيجة 64-60، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على صالة كمال شلبي ضمن قمة مباريات الجولة الثالثة عشر لمنافسات دوري السوبر لكرة السلة.
وشهدت الفترة الأولى أداء متوسط من الفريقين، حيث انتهت أحداثها بتفوق الاتحاد بنتيجة 12-10، لكن الفترة الثانية شهدت تفوق نسبي للاعبي الاهلي بنتيجة 17-13، لينتهي أحداث الشوط الأول بتفوق الفريق الأحمر بنتيجة 27-25.
وواصل لاعبو الاهلي تفوقهم في الفترة الثالثة التي سيطروا عليها وحسموها لصالحهم بنتيجة 23-17، لتصبح النتيجة الإجمالية تقدم الضيوف بنتيجة 50-42.
وشهدت الفترة الرابعة تفوق لأصحاب الأرض، حيث نجحوا في إدراك التعادل عند النتيجة 54-54، ثم ظلوا متقدمين قبل نهاية المباراة عند النتيجة 60-59، ثم تقدم رامي جنيدي للأهلي بفضل ثلاثية رائعة لتصبح النتيجة 62-60، وحاول زعيم الثغر العودة للقاء، لكنه اصطدم بدفاع ناجح من الفريق الأحمر، لتنتهي المباراة بعد ذلك بنتيجة 64-60 لصالح الأهلي.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاهلي الى النقطة 23 في المركز الثاني مؤقتا إنتظارا لنتيجة مباراة الجزيرة مع الزمالك، حيث أن فوز الزمالك سيجعل الفريق الأحمر ثانيا في الترتيب، بينما فوز أصحاب الرداء الأصفر سيعيد رجال السلة بالقلعة الحمراء الى المركز الثالث، بينما أصبح رصيد الاتحاد 24 نقطة في المركز الأول.
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