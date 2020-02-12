إيتو: الصحافة الأفريقية مقصرة مع صلاح وماني.. وعشت تجربتهما مع ميسي ورونالدينيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ:

أكد أسطورة كرة القدم الكاميروني صامويل إيتو أن أحد أسباب عدم تتويج الثنائي محمد صلاح وساديو ماني لاعبا ليفربول الإنجليزي بالكرة الذهبية العالمية هو الصحافة الأفريقية التي وصفها بأنها "مقصرة" لأن نسبة من التصويت تكون من قبل الصحفيين.

وردا على سؤال لـ"د ب أ" عن إمكانية فوز لاعب أفريقي مثل صلاح وماني بجائزة أفضل لاعب في العالم، قال إيتو "لا أدري لماذا التركيز فقط على صلاح وماني رغم وجود لاعبين آخرين قدموا مستويات رائعة ويستحقون المنافسة مثل أوباميانج ومحرز".

وأوضح إيتو "كان صلاح وماني هما الأفضل بالفعل من بين جميع النجوم الأفارقة في 2019 ووقع عليهما الاختيار ضمن أبرز المرشحين للجائزة".

واستمر "لكن هناك بعض اللاعبين الأفارقة الآخرين يمكنهم الدخول في المنافسة خلال الفترة المقبلة ويمكن لأحدهم الفوز بالجائزة العالمية مثلما فاز بها الليبيري جورج ويا سابقا".

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ووصف إيتو اللاعبين صلاح وماني بأنهما متميزان ويستحقان التتويج بالجائزة، مشيرا إلى أن أحد أسباب عدم تتويج أي منهما بالكرة الذهبية العالمية في العام الماضي هو الصحافة الأفريقية التي وصفها بأنها "مقصرة" لأن نسبة من التصويت تكون من قبل الصحفيين.

وأضاف "علي سبيل المثال في أمريكا الشمالية والجنوبية، اختاروا اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، وفي أوروبا، تم اختيار الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول".

وشدد "نحن في أفريقيا نقصر في هذا الإطار فنجد صحفيا أفريقيا أو عربيا أو آسيوي يعطي صوته لميسي أو أي لاعب أوروبي بدلا من التصويت لصلاح أو ماني. ولذلك، تضيع الأصوات".

وعن تواجد صلاح وماني بنفس الفريق وإمكانية أن يحد هذا من حظوظهما في نفس النادي أو يخلق مشكلة، نفي إيتو ذلك وقال "مررت بنفس التجربة من قبل حيث لعبت مع رونالدينو وميسي سويا في صفوف برشلونة".

واختتم تصريحاته في هذا الشأن قائلا "هذا شيء إيجابي، هذا يخلق تنافسا لمصلحة الفريق وقد توج كل منهما بالجائزة كما أتيت في قائمة المرشحين".