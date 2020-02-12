على هامش السوبر الأفريقي.. أنشطة ترفيهية تنتظر جماهير الزمالك والترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ ( د ب أ):

دعت اللجنة المحلية المنظمة لمباراة كأس السوبر الأفريقي، المرتقبة بين فريقي الترجي التونسي والزمالك، مشجعي الناديين للحضور إلى الاستاد قبل انطلاق المباراة بوقت كافٍ لتجنب الازدحام عند بوابات دخول الاستاد والاستمتاع بالأنشطة الترفيهية التي جرى إعدادها لمشجعي الفريقين في منطقتي المشجعين حول الاستاد.

وعكست جولة كأس البطولة، التي بدأت الأسبوع الماضي في عدة أماكن عامة بالعاصمة القطرية الدوحة مدى حماس مشجعي الفريقين وحرصهم على حضور المباراة والفعاليات المصاحبة لها.

كما أعلنت اللجنة المحلية المنظمة عن نفاد تذاكر المباراة بالكامل ما يؤكد أهمية المباراة الحاسمة التي ستحدد الفائز بلقب النسخة الثامنة والعشرين من البطولة.

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وتسبق المباراة المرتقبة أنشطة ترفيهية تبدأ في منطقتين للمشجعين خارج الاستاد، إحداهما لمشجعي الترجي، والأخرى لجمهور الزمالك، وتقدم كل منهما فقرات ترفيهية تعكس ثقافة كل من البلدين الشقيقين إضافة لمنافذ الأطعمة والمشروبات.

ولضمان سير مجريات المباراة بشكل سلس ووفق الضوابط والإجراءات الأمنية المتبعة، أعلنت اللجنة المحلية المنظمة عن قائمة بالمواد التي يحظر دخولها إلى الاستاد.

وتستضيف قطر مباراة السوبر الأفريقي للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد توقيع كل من الاتحادين الأفريقي والقطري؛ لكرة القدم اتفاقية تنص أيضا على استضافة الدوحة نسختي 2021 و2022 من البطولة.

ويشارك في تنظيم المباراة والأنشطة المصاحبة لها أكثر من 230 متطوعًا تم اختيارهم من برنامج التطوع الذي أطلقته اللجنة العليا للمشاريع والإرث بهدف إعداد كادر تطوعي يسهم في استضافة بطولة كأس العالم 2022 في قطر.