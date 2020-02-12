هوكي الشرقية يختتم استعداداته لإستئناف الدوري

اختتم الفريق الاول لهوكي الشرقية للدخان تدريباته استعدادا لمواجهة مصنع الطائرات مع بداية الدور الثاني لدوري الهوكي. الهوكي. ومن المقرر ان يعلن المدير الفني احمد عبده قائمة الفريق لمواجهة مصنع الطائرات والمقرر لها الجمعة المقبل بملعب الشرقية للدخان. لمواجهة مصنع الطائرات والمقرر لها الجمعة المقبل بملعب الشرقية للدخان. ويحتل الشرقية للدخان المركز الاول في ترتيب دوري الهوكي بفارق نقطتين عن الشرقية.

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