نجم وسط الشرقية يقترب من العودة للملاعب

إقترب كريم ايالا لاعب وسط فريق الشرقية من العودة للتدريبات الجماعية، وذلك بعد تعافيه من الاصابة في الرباط الصليبى والتى حرمته من اللعبهذا الموسم، وهو ما اثر بالسلب علي اداء الفريق الشرقاوي.
وبدأ ايالا المشاركة في التدريبات بالكرة، استعداداًللعودة قريباً للملاعب.
يذكر أن الشرقية يلعب فى المجموعة العاشرة بدورى القسم الثالث ويحتل المركز الثانى برصيد ٣٣ نقطة بعد خسارتة المباراة السابقة ١/٣ من سرس الليان المتصدر المجموعة برصيد ٤١ نقطة.
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