موعد مباراة الزمالك والترجي في السوبر الأفريقي والقنوات الناقلة

تقدم "بوابة الوفد" موعد مباراة الزمالك والترجي في السوبر الأفريقي والتي تجمع بينهما بعد غد الجمعة، على ملعب استاد الغرافة القطري بدولة قطر، في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، حيث يدخل الفريق الأبيض المباراة بصفته بطل كأس الكونفدرالية للموسم الماضي، بينما يدخل الفريق التونسي اللقاء بصفته حامل لقب دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك والترجي

يكون موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي في السوبر الأفريقي يوم الجمعة المقبل، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وأيضًا في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

موعد مباراة الزمالك والترجي والقنوات الناقلة

ستكون مباراة الزمالك والترجي التونسي في السوبر الأفريقي منقولة بشكل حصري عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

يدخل فريق الزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مباراة السوبر الإفريقي طامحًا في تحقيق الفوز والتتويج بالكأس، ليكون بمثابة دفعة معنوية كبيرة للاعبي الأبيض والجهاز الفني قبل مواجهة الأهلي بعد 6

أيام فقط في السوبر المصري، ثم يواجه الأهلي مرة أخرى في الدوري المصري ، ويعود لمواجهة الترجي مرة أخرى ذهابًا وإيابًا في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

آخر لقاءات الزمالك

كانت آخر لقاءات الزمالك أمام النادي الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، وتمكن الأبيض من تحقيق الفوز بنتيجة 2-1 حيث تقدم باهر المحمدي بهدف لصالح الدراويش في الدقيقة 33 وأحرز أوباما هدف التعادل في الدقيقة 61 ثم أحرز اللاعب محمود علاء هدف الفوز في الدقيقة 67 عن طريق ضربة جزاء، وارتفع رصيد أبناء ميت عقبة إلى 31 نقطة وأصبح صاحب المركز الثالث في الجدول.

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آخر لقاءات الترجي

بينما كانت آخر لقاءات الترجي في الدوري التونسي أمام نادي اتحاد تطاوين وانتهى اللقاء بالتعادل بهدف لكل منهما ليرتفع رصيده إلى 38 في

صدارة جدول الدوري التونسي بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه الاتحاد المنيستيري صاحب المركز الثاني.

غياب شيكابالا للإصابة

من المتوقع أن يغيب قائد الزمالك عن لقاء السوبر الأفريقي بعد تعرضه للإصابة في تدريبات الفريق عبارة عن كدمة قوية في وجه القدم، قد تتسبب في غيابه لحاجته إلى برنامج تأهيلي لمدة تصل إلى 4 أيام.

ويسعى المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون إلى مفاضلة بين عدد من اللاعبين لضم بديل شيكابالا إلى قائمة الأبيض المستدعاة لمباراة الترجي في السوبر، حيث كان كارتيرون قد استبعد 9 لاعبين من المشاركة في المباراة وهم : محمد عواد ومحمد صبحى حارسا المرمى، ومحمد عبد السلام ومصطفى فتحي وكاسونجو وعمر السعيد وأحمد عيد ومحمد عنتر وكريم بامبو.

مصطفى فتحي بديل شيكابالا

ويدرس كارتيرون الدفع بمصطفى فتحي لتعويض غياب شيكابالا رغم استبعاد اللاعب من القائمة، على أن يتم إعلان البديل وإضافته في قائمة الزمالك قبل المؤتمر الفني لمباراة السوبر الأفريقي في قطر.

ومن المقرر أن يحضر الفرنسي كارتيرون مدرب الزمالك المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الترجي التونسي في الساعة السابعة إلا ربع مساء غد الخميس باستاد ثاني بن جاسم ويتحدث فيه المدير الفني عن كل مايخص استعدادات الزمالك للقاء السوبر.